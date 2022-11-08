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    高雄市政會議通過 將設置性別平等辦公室

    高雄市市政會議，通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點。（高市府提供）

    高雄市市政會議，通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點。（高市府提供）

    2022/11/08 19:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為維護婦女福利與權益，促進性別平權，高雄市長陳其邁今天主持市政會議，通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點，將以府層級專責機制，來負責性平政策，並落實婦權會提出的各項建議。此外，高市府並逐年增加性別預算，111年已達到94.5億，比108年增加80.8億元。

    陳其邁表示，高市府首長人事任用，相當重視性別比例，33個局處首長中，就有12名女性，占比達36.4%，是六都最高；市府團隊一、二級主管女性比例也達5成。

    他說，高雄更領先全國，於38區設置婦參小組。在民間相關產業工會組成中，高雄市由女性擔任工會幹部的比例也逐年攀升，110年已超過1/3；人民團體由女性擔任理事長職務也占了近3成，見證高雄女力崛起實力。

    今天的市政會議，則通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點，以府層級專責機制，來負責性平政策，提升跨局處性平政策整合效能，並鼓勵婦女參與公共事務，優先拔擢優秀女性擔任主管職。

    高市府強調，為減輕家庭育兒負擔，高雄市更首創全國坐月子到宅服務，111年加碼新生兒禮包，再加碼第一胎坐月子到宅服務，從80小時提高到120小時補助；孕婦產檢交通乘車券也擴大照顧對象；此外，準公共幼兒園增設達252間、公托據點今年將達53處，首創24小時定點臨托服務已達12處，增加速度皆為全國最多。

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