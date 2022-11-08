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    首頁　>　政治

    農舍變豪宅？ 劉建國要求張麗善說清楚

    民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在同黨其他候選人陪同下召開記者會，質疑對手國民黨雲林縣長候選人張麗善胞兄住所農舍豪宅是否違建？還有她現在的住所是否也違反農地非農用規定？ （記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在同黨其他候選人陪同下召開記者會，質疑對手國民黨雲林縣長候選人張麗善胞兄住所農舍豪宅是否違建？還有她現在的住所是否也違反農地非農用規定？ （記者黃淑莉攝）

    2022/11/08 18:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在多位黨籍候選人陪同下，召開「張麗善站出來，青埔宮拆下來」記者會，質疑對手國民黨雲林縣長候選人張麗善胞兄住所（外界稱青埔宮）農舍豪宅是否違建？還有她現在的住所是否也違反農地非農用規定？

    劉建國表示，青埔宮是雲林奇觀，越蓋越大間，比北港朝天宮更大間，甚至毗鄰在隔壁還有一棟更宏偉的4、5樓的豪宅，外界稱「青埔二宮」，一般民眾違反農地使用要罰款6萬至30萬元，違建不是拆就是罰，為什麼張家的豪宅到現在屹立不搖？

    劉建國指出，青埔二宮前方還有一大塊農地，但看不到農作物，這已違反農業發展條例規定的農地農業使用規定，身為雲林縣長的張麗善難道不用處理嗎？請張麗善講清楚說明白。

    劉陣營人員進一步說，調閱2013、2016、2018年的航照圖，該地從原本只有2棟小木屋與一棟2層樓建築，慢慢主建物擴張，加上建物周邊水泥、碎石鋪面，無法從事農業耕作之面積高達2025平方公尺（約佔該地號54%），2022年最新照片甚至還出現圍牆和鐵門，張麗善身為縣長更要用最高道德標準，如有任何違法，青埔宮該拆就拆，該罰就罰。

    對於劉建國指控，張麗善競選辦公室秀出地籍資料表示，張縣長與家人現居處的地目為「乙種建築用地」，絕非劉建國所說的農地，並提醒劉陣營要查核，不要以訛傳訛、道聽塗說，欺騙雲林鄉親。

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