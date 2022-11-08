農舍變豪宅？ 劉建國要求張麗善說清楚
2022/11/08 18:20
〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在多位黨籍候選人陪同下，召開「張麗善站出來，青埔宮拆下來」記者會，質疑對手國民黨雲林縣長候選人張麗善胞兄住所（外界稱青埔宮）農舍豪宅是否違建？還有她現在的住所是否也違反農地非農用規定？
劉建國表示，青埔宮是雲林奇觀，越蓋越大間，比北港朝天宮更大間，甚至毗鄰在隔壁還有一棟更宏偉的4、5樓的豪宅，外界稱「青埔二宮」，一般民眾違反農地使用要罰款6萬至30萬元，違建不是拆就是罰，為什麼張家的豪宅到現在屹立不搖？
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劉建國指出，青埔二宮前方還有一大塊農地，但看不到農作物，這已違反農業發展條例規定的農地農業使用規定，身為雲林縣長的張麗善難道不用處理嗎？請張麗善講清楚說明白。
劉陣營人員進一步說，調閱2013、2016、2018年的航照圖，該地從原本只有2棟小木屋與一棟2層樓建築，慢慢主建物擴張，加上建物周邊水泥、碎石鋪面，無法從事農業耕作之面積高達2025平方公尺（約佔該地號54%），2022年最新照片甚至還出現圍牆和鐵門，張麗善身為縣長更要用最高道德標準，如有任何違法，青埔宮該拆就拆，該罰就罰。
對於劉建國指控，張麗善競選辦公室秀出地籍資料表示，張縣長與家人現居處的地目為「乙種建築用地」，絕非劉建國所說的農地，並提醒劉陣營要查核，不要以訛傳訛、道聽塗說，欺騙雲林鄉親。