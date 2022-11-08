高市教師職業工會打破26年傳統 表態支持陳其邁

高市教師職業工會打破創會26年的傳統，首度以工會名義支持陳其邁競選連任。圖為上個月中陳其邁出席該會「與市長有約」。（圖翻攝高市教師職業工會官網）

2022/11/08 19:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高市教育產業工會上個月底表態支持市長陳其邁競選連任後，高市教師職業工會也打破創會26年傳統，首度以工會名義支持陳其邁競選連任，並稱讚陳其邁是歷屆市長中，對工會訴求「達成率最高的市長」。

高市教師職業工會發表的公報「一起邁進，挺教育」，指10月19日陳其邁出席該會「與市長有約」，表示將「積極推動導護議題」後；教育局也持續的與工會對導護議題做意見交流，凸顯陳其邁對承諾的誠心，以及其務實風格。

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高市教師職業工會表示，過去選舉都保持中立，一貫傳統是舉辦市長候選人教育政策發表會後，由會員自行判斷投票，但2年前，工會提出「2020教育政策訴求」，陳其邁上任後一一落實，包括全面安裝中小學教室冷氣並由政府支應電費、足額補助40歲以上教職員健檢費用、國中小生教組長減課、附幼全面設置主任等議題。

高市教師職業工會說，讓工會打破不推薦特定市長候選人傳統，首次表態的原因，在於陳其邁正面回應有關學校交通導護訴求，他也指示教育局協調配套措施，讓教師不被過往加諸在身的道德約束綁架，也不影響學生上放學安全權益，創造教師、學生雙贏局面。

高市教師職業工會肯定陳其邁主動與工會對話、傾聽基層教師聲音、積極處理回應，也公開邀請教師會員支持陳其邁市長連任，讓他和工會繼續攜手，為學生教育、教師權益來打拚。

高市教師職業工會打破創會26年的傳統，首度以工會名義支持陳其邁競選連任。圖為上個月中陳其邁出席該會「與市長有約」。（圖翻攝高市教師職業工會官網）

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