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    議員提打造網路平台搶「宅」商機 劉建國：若當選全力配合

    搶「宅」商機，民進黨雲林縣議員候選人蔡岳儒提打造美食大補帖網路行銷平台。（記者黃淑莉攝）

    搶「宅」商機，民進黨雲林縣議員候選人蔡岳儒提打造美食大補帖網路行銷平台。（記者黃淑莉攝）

    2022/11/08 18:42

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕爭取連任民進黨雲林縣議員候選人蔡岳儒針對沿海產業行銷問題，提出打造「美食大補帖網路行銷大平台」，將雲林在地美食與農漁特產，透過平台送至全台消費者手中；對此，民進黨雲林縣長候選人劉建國表示，若當選將全力配合，並積極向中央爭取補助活絡商圈的促銷活動。

    蔡岳儒今天在口湖好蝦冏男社召開記者會，他指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，嚴峻期間北港在地商家、小吃生意剩不到2成，很感謝網友及在地店家主動串聯北港小吃，透過「北港好吃好玩好所在」臉書社團，將300多家小吃集結，並由在地美編義務設計，他共列印5萬冊「北港美食大補帖」，寄至全台消費者手上。

    蔡岳儒表示，北港美食大補帖反應很好，而且許多外地消費者詢問有沒有宅配，因此發現潛在「宅」商機，未來若連任成功，他將升級美食大補帖網路行銷大平台，並擴充至北港、水林、口湖美食小吃及農漁特產。

    此外，將邀請雲林旅外青年參與網路平台行銷，另協助媒合在地店家進行冷藏、冷凍或食品加工以利商品宅配，讓北港、水林、口湖的美食與農漁特產，也能透過平台送至全台饕客手中，創造產值。

    劉建國指出，中央不僅在防疫上有出色的表現，對於產業振興經濟更是有積極作為，未來若進入縣府，將與蔡岳儒配合，積極向中央爭取「推動商圈振興補助計畫」等，另推動相關配套以及活絡商圈的促銷活動，搶占先機，在後疫情時代，迅速復甦，爭取最大經濟效益。

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