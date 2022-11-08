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    停打高虹安 許修睿：林耕仁要贏、不讓沈慧虹收漁翁之利

    國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）臨時決定不打高虹安弊案，議長許修睿（右）表示是他與林政則（左）的決定。（記者蔡彰盛攝）

    國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）臨時決定不打高虹安弊案，議長許修睿（右）表示是他與林政則（左）的決定。（記者蔡彰盛攝）

    2022/11/08 16:28

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今天原本要去調查局北機站提供高虹安案吹哨者資料，卻臨時喊卡，反而表示要回歸市政論述，這樣的髮夾彎讓外界驚愕不解，林耕仁突然宣佈改打佛系策略，許多等他繼續爆料的民眾無不唉聲嘆氣，而幕後做這決定的人，是市議會議長許修睿。

    許修睿說，他支持林耕仁選市長的初衷，就是國民黨要贏回市長執政權，但是眼見選戰好像變成全國都在看林耕仁怎樣修理高虹安，而民進黨的沈慧虹在旁坐收漁翁之利，他跟前市長林政則都猛然覺得「我們是要贏，不是要打死高虹安！」

    據了解，昨天林耕仁召開記者會，引爆核彈級猛料，指控高虹安國會辦公室公款私用等，引發社會各界一陣譁然，擔任林耕仁競總主委的林政則事後就去市議會找許修睿，2人討論之後認為，許多媒體甚至不分黨派的立委，還有眾多名嘴，都加入撻伐高虹安的行列，他們覺得如果已經完成爆料者的資料揭露，那麼林耕仁對此事就已經完成階段性任務，應該可以回歸傳統選戰的打法了。因此原本林耕仁今早要去北機站交出吹哨者提供的檢舉資料，或可當成是一連串打擊高虹安爆料的結束。

    許修睿表示，他認為支持高虹安的選民當中，至少有3成原本是藍營的選票，因此他覺得剩下的時間，他要林耕仁就揭弊這部分踩煞車，而且仇恨值不能再拉高，要儘速讓藍營的票源歸隊，回到傳統藍綠對決的選戰，林耕仁才有當選的機會。

    外傳許修睿有受到某基金會的壓力，才會叫林耕仁收手，對此許修睿鄭重否認，表示現在各界很多人都在打高虹安，絕對不差林耕仁一個，會有這樣的謠言，實在可笑。

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