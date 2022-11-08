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    雲林出現這個看板 劉建國：嚴正抗議、讉責

    虎尾圓環旁大樓牆面今天早上懸掛一面寫著「討厭民進黨擋疫苗護高端」看板，引起民進黨雲林縣黨部不滿及抗議。（記者黃淑莉攝）

    虎尾圓環旁大樓牆面今天早上懸掛一面寫著「討厭民進黨擋疫苗護高端」看板，引起民進黨雲林縣黨部不滿及抗議。（記者黃淑莉攝）

    2022/11/08 14:18

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離投票剩10幾天，雲林選戰越來越激烈，虎尾圓環今天一早出現一面寫著「討厭民進黨擋疫苗護高端」看板，由於看板未署名，且涉及污衊民進黨，引起民進黨雲林縣黨部不滿，除向警方報案，也在11點多前往圓環表達抗議要求即刻拆除。

    該面廣告看板今天上午9點多懸掛在虎尾圓環旁大樓牆面，民進黨雲林縣黨部接獲選民告知，派員前往了解並表達不滿，主委林金忠及正在虎尾掃街拜票的縣長候選人劉建國得知也趕到圓環表達抗議，高喊「抗議違法文宣、即刻下架」。

    林金忠表示，選舉是民主活動，應該要理性、公平、公正，用沒有署名文宣是抹黑，求即刻拆除，針對看板內容是否有涉及妨害名譽、誹謗，將再與律師商議。

    劉建國指出，選舉候選人應該講出自己的理念、政見，正面選舉，任何文宣、看板、宣導品都應該要具名，才是負責任，不敢署名就是抺黑、扭曲。

    劉建國說，雲林民主經過長久洗禮，對於扭曲、抹黑的文宣雲林鄉親絕對無法接受，尤其在虎尾圓環光天化日做這樣的行為，無法讓虎尾人接受、雲林人也無法認同，選舉過程用這樣奧步、扭曲抹黑的方式人民絕對唾棄、抗議、讉責。

    劉建國強調，選舉剩10幾天，不允許有任何不願具名發黑函式的方式發生，他要求警方、檢方一定要做處理。

    虎尾警分局表示，看板屬於私人財產，警方依法辦理，如果有人覺得內容不妥，權益受損可依法提告。

    虎尾圓環旁大樓牆面今天早上懸掛一面寫著「討厭民進黨擋疫苗護高端」看板，民進黨雲林縣黨部主委林金忠要求即刻拆除。（記者黃淑莉攝）

    虎尾圓環旁大樓牆面今天早上懸掛一面寫著「討厭民進黨擋疫苗護高端」看板，民進黨雲林縣黨部主委林金忠要求即刻拆除。（記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣長候選人劉建國強調，不敢署名就是抺黑、扭曲，要求即刻拆除。（記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣長候選人劉建國強調，不敢署名就是抺黑、扭曲，要求即刻拆除。（記者黃淑莉攝）

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