人權館中止出版白色恐怖專書 綠委舉《流麻溝十五號》批評、李永得允檢討

文化部長李永得。（資料照）

2022/11/08 14:25

〔記者吳書緯／台北報導〕國家人權博物館中止出版白色恐怖導覽專書，引發專書審稿人、中研院研究員黃丞儀與作者群發聲明質疑，人權館以不透明、不合理方式改變出版計畫；民進黨立委張廖萬堅今在立法院關切此事，照這個標準，電影《流麻溝十五號》也看不到。文化部長李永得坦承，此做法不符合人權館應有的價值，「非常非常不對的」，且會檢討，專書將朝出版方向進行。

立法院院會今對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢；張廖萬堅質詢時指出，近期電影《流麻溝十五號》上映，國家人權博物館還包場邀請政治受難者家屬觀影，而人權館所轄的景美人權園區也是讓世人可以看到塵封已久的歷史面貌，但近期卻發生將要出版的白色恐怖歷史專書，卻被中止出版的事情，也引來黃丞儀等人的質疑。

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李永得表示，他非常重視，瞭解事情後，4日就找來相關人來瞭解整件事情經過，當場就認為這不符合國家人權館應該有價值，「他們的做法錯的」。

張廖萬堅進一步細節，2020年人權館找8位學者撰寫，1年多後完成共14篇的專文，前館長陳俊宏任內主持審核會議都完成，但到了2022年3月代理館長張嬋娟任內，館方召開「排版稿、封面及書名審查」會議，卻有一位館方的審查委員，也在前館長任內擔任審查委員，此時卻質疑史觀，館方配合決議找歷史學家外審，4月外審結果出來後，館方決定「暫不出版」。

張廖萬堅指出，人權館的外審程序黑箱，過程也沒有找作者、審稿人討論，若照人權館這樣審核專書的程序，《流麻溝十五號》原著書籍也不用出版，之後的電影也看不到。

李永得說，他非常認同張廖萬堅的說法，人權最重要的一件事情就是尊重，有不同意見都可以來討論，但是前提必須是要「透明跟尊重」，他了解整個決策過程後，認為人權館必須要做調整，而人權館沒有做到「尊重」。

張廖萬堅說，大家都是走過戒嚴體制，也有做文資工作，大家可以討論哪一哪一段史觀有問題，但不能不出版、也完全沒有交代，而新任館長洪世芳上任後，於11月2日發的新聞稿，也稱暫不出版專書，「暫到哪時候」？此事居然發生在21世紀的今天，出版程序都走完，內部會議居然發生這種事情，

李永得說，昨天（7日）也跟作者群有進一步溝通，現在朝要出版的方向進行，現在也跟作者群溝通，「的確這個我會檢討，我想非常非常不對的」。

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