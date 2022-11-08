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    首頁　>　政治

    民進黨戰將力挺中和張志豪打破「2年級生魔咒」

    台北市議員阮昭雄（左起），台灣新政協會張宇韶和新竹市議員李妍慧（右），力挺新北市議員張志豪。（張志豪服務處提供）

    台北市議員阮昭雄（左起），台灣新政協會張宇韶和新竹市議員李妍慧（右），力挺新北市議員張志豪。（張志豪服務處提供）

    2022/11/08 13:51

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員第六選區（中和）被視為藍營票倉，今年中和議員參選人數爆炸，多黨派競爭使選情複雜，台灣新政協會執行長張宇韶邀請台北市議員阮昭雄、新竹市議員李妍慧及新北市議員張志豪，就中和議員選情召開座談會，會中眾人強調要給予現任的張志豪肯定，盼打破「2年級生魔咒」，並共同呼籲「搶救中和關鍵一席，支持張志豪」。

    阮昭雄根據選票結構分析，指出中和的選舉板塊是長年藍大於綠，比如議員席次應選6席，在2010年泛綠有3席，2014年民進黨有3席，惟2018年碰到「韓流」強襲僅剩2席，再者今年地方大選，民進黨在中和區提名3席，他提及現任民進黨籍立委江永昌能夠在中和勝出非常不容易，盼望民進黨3席在他的帶領下皆能全上，如2010和2014年時擊出全壘打的佳績。

    阮昭雄也提到，綠營議員、「中和發言人」張志豪在市政上對侯友宜的監督不遺餘力，在選民服務上也是有諸多好評，但張志豪在各項數字顯示上，陷入「叫好但不一定叫座」的當選邊緣，呼籲中和民眾集中選票肯定在地優質服務的張志豪。

    張宇韶表示，因中和基本板塊是藍大於綠，凸顯綠營更要團結與集中選票的重要性，議員選舉有所謂的「2年級生魔咒」，如果新人在本屆表現亮眼，眾人會認為其穩若泰山，故在其尋求連任時轉而支持其他新人，以至於讓不少有戰力的新人扼腕。

    李妍慧提到，張志豪長期在基層服務，從中央黨部的黨工幕僚、媒體組組長再到民進黨發言人，張志豪的歷練是非常完整且扎實。

    李妍慧指出，民進黨支持者向來是疼惜新人，但在尋求連任，容易「被分票」和遭到「很穩」的耳語攻擊，類似憾事屢見不鮮。

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