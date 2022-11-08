基市9026公車成政治攻防 市府：不改道、不減班、進南港站

謝國樑（右）與林沛祥指9026在12月1日新業者接手後將減班換路線，影響通勤族權益。（記者盧賢秀攝）

2022/11/08 12:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝國樑與副議長林沛祥今天召開記者會，指大都會汽車客運公司營運的基隆大武崙至北市南港的9026路線，12月1日改由新業者接手營運，計畫更改路線也不進南港轉運站，嚴重衝擊通勤族的權益。副市長林永發表示，市長林右昌親自跟公路總局局長陳文瑞確認，新業者不改道、不減班、需進南港轉運站，否則不會核准業者營運。

謝國樑與林沛祥今天早上開記者會，通勤族陳情，林沛祥向福和客運詢問，業者指稱12月1日由福和與皇家客運接手9026，業者將減班、改路線，從汐止下交流道增加4站，走平面道路到南港，而且不進入南港車站，市長林右昌違背承諾，而且在選後才換業者營運，欺騙通勤族。

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林永發指出，林右昌與立委蔡適應堅持要求業者，必須符合不得改道、維持運量不得減班、需進南港轉運站。林右昌今天早上也親自向局長陳文瑞確認，上月公路總局開會審議時，持續要求業者檢討改善，以符合地方需求。該兩家業者不會在12月1日接手9026，沒有符合3點要求公路總局也不會核准。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮說，謝國樑又在胡說八道，惟恐天下不亂，用不實言論混淆視聽，必須跟市民道歉。

沈詠珮說，蔡適應和公路總局召開多次會議，與市府立場一致堅持要求業者，不得改道、不得減班，且必需進南港轉運站，否則交通部與公路總局不可以核准，想不到謝國樑卻用業者的片面想法開記者會胡說八道。

沈詠珮說，身為市長候選人怎麼可以如此無知，為了選舉散播不實言論，惟恐天下不亂，造成民眾恐慌，謝國樑必須向市民道歉。蔡適應也跟交通部長王國材確認，9026也絕不會停駛。

副市長林永發保證69026不會改路線、不減班也會進南港轉運站，否則不會核准業者營運。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長蔡適應表示，交通部長王國材承諾9026不會停駛，批謝國樑胡說八道。（記者盧賢秀攝）

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