林右昌臉書貼文 打臉謝國樑Gogoro政見是騙票的芭樂票

因為確診再度居家隔離的基隆市長林右昌，今天晚間在臉書粉絲頁貼文抨擊，謝國樑如果挪用公辦市地重劃盈餘，就是違法！更何況市地重劃期程起碼要5、6年以上，不可能作為Gogoro的財源，再次證明Gogoro的政見就是騙票的芭樂票。（圖為林右昌提供）

2022/11/06 22:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝國樑今天（6日）推出「青年電動機車」政見懶人包，4年目標5萬台，市府負擔15億元，財源為五堵、八堵公辦都更重劃增加的稅收。因為確診再度居家隔離的基隆市長林右昌，今天晚間在臉書粉絲頁貼文抨擊，謝國樑如果挪用公辦市地重劃盈餘，就是違法！更何況市地重劃期程起碼要5、6年以上，不可能作為Gogoro的財源，再次證明Gogoro的政見就是騙票的芭樂票。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，基隆市政府的財政是大水庫的概念，當重劃的收入增加了以後就可以讓其他的歲入，來支應電動機車在內的市政支出。反正說到民進黨，他想怎麼樣都可以，就好像一個資本額僅25萬元的公司，就可以連續得標近8000多萬的營養午餐標案，這就如同是基隆版的快篩小吃店。

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林右昌臉書貼文指出，謝國樑因為被他月前戳破他Gogoro政見的謊話，今天謝國樑煞有其事地解釋Gogoro政見的財源要來自「公辦重劃」，只能說謝國樑真的完全不懂都市計畫與市政開發，也根本沒有成本概念！可以說，自曝其短，連治理城市的基本能力也沒有！

林右昌說，謝國樑競選團隊發這個「青年電動機車」政見懶人包，證明謝國樑與輔選團隊很不專業又不用功。

林右昌說，平均地權基金，是「作用性基金」而非「營利型基金」，基金來源為使用者（也就是參與開發地主）付費，政府只是先行代墊（向銀行貸款）建設費用，必須以財務平衡為原則，不能與民爭利，更不以賺錢為目的。再者，市地重劃如有盈餘，應以開發該重劃區內部建設或聯外道路為主，不能任意挪為市庫使用。

林右昌說，都市計劃核定重劃區，不含都市計劃變更的時間，至少要5至6年以上。不僅所需時間冗長，且目前原物料價格劇變，沒有人能夠保證重劃後一定能有盈餘。

市地重劃是使用者付費，並不是沒有成本的！包括重劃區內10種公共設施用地及興建費用全部都是由地主自行負擔，政府不出錢只是先行代墊建設費用。之後用地主提供的「抵費地」來歸還，所以重劃後「抵費地」公開拍賣後得款，是地主返還政府先行代墊的建設費用，而不是政府新增加的稅收。這是要拿來還開發借款的，不是拿來花掉的！

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