不打高虹安了！ 林耕仁急踩剎車決定回歸市政討論

林耕仁臨時取消前往北機組提交事證，表示選前將回歸市政討論。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/08 12:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁原訂今早前往調查局北機組，提供吹哨者關於民眾黨立委高虹安的相關資料，早上卻臨時喊卡，然後在新竹市競總召開記者會，表示今後將回歸市政討論與願景規劃，亦即不再追打高虹安。

林耕仁認為，選舉是一場公開檢驗的過程，這場新竹市長選戰受到全國媒體、輿論的高度矚目，候選人的能力、操守、品德、政策願景，都接受公開且全面的檢視，讓神聖選票選出正確的人選。

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競選總部榮譽主委林政則、主委許修睿以及林耕仁與競選團隊，經過審慎討論評估後皆認為，選舉已到最後衝刺階段，必須也應該回歸到到新竹市政討論及願景規劃。新竹市是我們共同的家，他希望未來的新竹能夠更好，可以是「移居、宜居、怡居」的好所在。

有關新竹市長選舉的相關問題，林耕仁說他身為候選人也提出很多提問，輿論及市民也已有許多討論，不要以訟止謗，相信新竹市選民應該會有自己的判斷及選擇。他也希望網軍及特定側翼不要再帶風向及做不實攻擊與指控，不要再有詆毀抹黑。

據了解，林耕仁陣營評估，近來一連串主打高虹安之後，雖提升林耕仁的聲量，但也擔心中間選民會改支持民進黨沈慧虹，因此才決定臨時踩剎車。

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