台中上千戶社區信箱被塞文宣 「陸爸爸」轟：盧市府行政不中立

「陸爸爸」發現信箱被塞入疑似選舉文宣，抨擊盧市府行政不中立。（擷自「陸爸爸」臉書）

2022/11/08 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕「陸爸爸說演故事劇場」團長陸克強，昨發現該社區有上千戶的住戶信箱，被塞入疑為特定議員和里長宣傳的選舉文宣，經制止反被嗆「這是勞工局的活動！」只是文宣版面明顯不符官方活動的比例，讓他強烈質疑盧市府行政不中立；市府則說，該活動係民間團體舉辦，市府僅協助，無行政不中立情形。

「陸爸爸說演故事劇場」長期投入親子共讀共學的推廣，團長陸克強在臉書以「盧市府可以繼續行政不中立沒關係！」為題發文，表示昨天就在所住的南區社區中，親眼看到有人將文宣一一塞至信箱，看到文宣後，發現上面已經是為特定南區議員和里長宣傳，立刻阻止這樣的行為，社區不能有政治文宣，但卻被嗆說：「這是勞工局的活動！」，「很好！我就等你這句話」，既然是勞工局的活動，上面文宣的版面已經不成比例的放上南區議員和三位里長的照片，而活動照片卻非常小，這樣的文宣我想任何人看了都知道是為了特定候選人設計的。

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只是當我向社區經理反映，這位發文宣男士用手碰觸我的身體，並不斷說這是市府的活動，要檢舉你就去檢舉啊！態度之囂張與跋扈，我想這就是盧市府的態度，只會搞這些小動作，陸爸爸堅持理念，不會因為某些邀約賺錢就當政治變色龍。

而記者今致電陸爸爸還原事發狀況，陸說，發文宣男子疑是鄰長，當時他向社區經理反應時，對方雖面有難色頻搖頭，但也未制止發文宣動作，此時還有一位住戶剛從電梯出來，發現信箱被塞入文宣時拿起觀看，還納悶的自語自語「這是某議員的活動喔」，顯然並非只有他有如此聯想。

對此市府勞工局表示，經查此為民間團體在南區舉辦的親子聯合活動文宣，非市府舉辦，從活動發起、文宣印製與派送皆非市府所為，勞工局為鼓勵身障朋友外出表演、參與公眾活動，因此協助該團體安排身障朋友演出，該文宣上的議員及里長也無身著競選背心或競選號碼，無行政不中立情形。

發文宣男子。（擷自「陸爸爸」臉書）

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