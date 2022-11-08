榮登「六都減債王」 台南市4年減債逾200億

台南市政府結合促參、BOT、OT、委外經營或設定地上權等多元方式活化公有土地，圖為麻豆工業區市地重劃。（台南市政府提供）

2022/11/08 11:10

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲為市民看緊公庫，上任3年多以來總體債務減少202億元，為台南市升格以來債務新低點；依《天下雜誌》公布「幸福城市大調查」數據，在「負債年減率」指標中，2022年更榮登榮登六都減債王。

財稅局指出，市府透過擴大稅基及稅源、辦理區段徵收及市地重劃、積極清理市有土地辦理標租與促參、開發工業區及辦理農地變更使用與都市計畫變更等多元開源措施，自黃偉哲上任以來，已為市民累積新增超過300億元收入，總體債務亦由774億元降至2022年9月底572億元（包含公共債務519億元），共計償還202億元，其中公共債務減少84億元為六都之冠，更為台南市升格以來債務新低點。

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市民人均負債也從32011元降至28041元，減少了3970元，市民減輕負擔的金額亦為六都第一。依《天下雜誌》公布「幸福城市大調查」數據，台南市在「負債年減率」指標中，2022年更榮登「減債王」。

此外，南市府與中央攜手合作，積極尋求民間資源透過促參方式，興闢市政建設，吸引企業投資進駐本市，創造更多就業機會，從財政部統計資料顯示，台南市轄內營利事業營業額2019年為2.35兆元，2020年增加至2.76兆元。

市府也積極活化市有房地資產，並引進民間資源帶動發展，讓閒置空間轉型為市民最需要的公共托育家園、親子悠遊館、遊憩空間、停車場、文化設施等，提高市有財產利用效能。財稅局統計，自黃偉哲上任以來，市府媒合活化成果達82處，節省公帑達19億餘元。

其中由行政院公共工程委員會列管的蚊子館17案，已全數活化或轉型，並解除列管；針對台南市轄內的中央蚊子館，如新營醫院北門分院，市府也攜手衛生福利部透過促參方式規劃「新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心OT案」，提供如失智照顧、照顧者服務據點及延緩失能、延伸出院準備等資源。

財稅局指出，台南市目前尚有南科特定區區段徵收、麻豆工業區市地重劃、歸仁武東段產業專用區土地開發、七股科技工業區土地租售案及安平再生水廠新建工程統包計畫等多項開發案執行中。未來也將持續盤點，結合促參、BOT、OT、委外經營或設定地上權等多元方式，攜手民間資源及創意，共同為市民提供更優質的公共建設與服務。

台南市政府活化市有房地成為市民日常需要的設施。（台南市政府提供）

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