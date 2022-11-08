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    連兩天一早站路口拜票會睡眠不足？陳其邁︰我還OK沒問題

    高雄市長陳其邁（站立者右2）的陸戰啟動，連續第二天一大早站路口拜票。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（站立者右2）的陸戰啟動，連續第二天一大早站路口拜票。（記者葛祐豪攝）

    2022/11/08 08:47

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁的陸戰啟動，連續第二天一大早站路口拜票，是否會睡眠不足？對此，他強調自己一向早起，平均6點就會起床，「我還OK沒問題!」陳其邁競辦則表示，投票日之前，陳其邁每天一大早都會站在各區重要的路口，陪同該區議員候選人一起向選民拜票。

    選戰倒數18天，今天上午7點半，陳其邁在新興苓雅區議員候選人郭建盟、黃文益、湯詠瑜陪同下，站在車水馬龍的中正、民族路口，向過往的人車拜票，不少人比讚支持。

    媒體問他說「連續兩天早起，會不會睡眠不足？」陳其邁表示，自己一向早起，平均6點就會起床，睡眠這樣還可以，有時趕行程，會在車上補個眠 ，「躺著就睡、睡了就醒， 我還OK沒問題！」

    陳其邁強調，努力把握最後十幾天，全力衝刺，希望這兩年的打拼，市民能夠支持，再給他4年的機會，他會繼續往前衝!

    針對「柯志恩在婦女的表現度不差，陳其邁如何應對？」他說，民調都是參考，市府在婦女的照顧，都實實在在做，希望減輕女性負擔，包括保母補助、公托公幼、平價教保服務等，這兩年的成績都成長很快。

    陳其邁指出，又例如產檢的交通補助、坐月子服務、公托準公托等，這兩年增加速度是六都第一 ，市府會持續增加對婦女照顧，減輕她們負擔。

    陳其邁也提到市府成立性平辦公室，推動平權，讓女性從公民參與權力，到工作、生活等各項政策，都能落實平權。

    媒體又問︰「週六的公辦政見辯論會，開始準備了嗎？」

    陳其邁強調，現在還是市政行程，這個禮拜會利用時間複習，還是維持市政優先。

    陳其邁預計本月10日開始請假，全力投入選戰，這幾天安排地的選務行程，都會事先請假。

    支持者（右2）預祝陳其邁高票凍蒜。（記者葛祐豪攝）

    支持者（右2）預祝陳其邁高票凍蒜。（記者葛祐豪攝）

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