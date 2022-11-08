中共強調寸土不失早破功 謝金河：習中國夢應在北方

武俠小說大師金庸。（資料照）

2022/11/08 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府有併吞台灣野心，然而財信傳媒董事長謝金河從歷史的角度談論台灣的主權變遷，並從武俠大師金庸的觀點延伸論述，認為中國領導人習近平的中國夢，真正偉大功業應是北向，不是南進。

謝金河表示，在近期節目中，他與來賓一探過去400年來台灣走過的歲月，期間外國勢力頻繁進出台灣，從19世紀英法探路，到1895年馬關條約，清朝把台灣及澎湖割讓給日本，經過日本51年的治理，1945年台灣與外蒙古的命運重新決定，蔣介石派軍接收台灣，而外蒙古則因雅爾達協定公投獨立過關，當時蘇聯拒絕從外蒙古撤軍，蔣介石仍把外蒙視為中國領土。

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謝金河質問：「如果說台灣是中國不可分割一部分，那麼中共如何面對外蒙古？」此外他引述金庸的說法，金庸曾在媒體撰文指出，中國只看中1100平方公里的香港，卻對170萬平方公里的外蒙古視若無睹，這番話曾讓中國外交部門很苦惱。

謝金河表示，雖然中共強調寸土不失，但從1949年算起，從中共手上流失的土地達431萬平方公里。他說按照金庸的說法，中共盯著36500平方公里的台灣，何不先收復170萬平方公里的外蒙古，甚至中國歷史上，占領中國土地最多的是蘇聯，為何中國不趁俄烏戰爭，把被占領土地取回。

謝金河還以漢武帝、成吉思汗等君王為例，他們都是北伐，只有在王朝頹危時才會往南方進軍，因此他認為：「習近平的中國夢，真正偉大功業應是北向，不是南進。當年金庸的高瞻遠矚，現在仍適用！」

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