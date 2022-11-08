獨家》馬執政時期故宮人為毀損古物 解密公文指向掩蓋醜聞

2012年故宮曾經發生院藏一幅「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，但當時的故宮高層還授意列為密件封鎖消息。目前故宮已將該公文完成解密。（記者蘇永耀翻攝，本報合成）

2022/11/08 07:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕國立故宮博物院上週針對3件文物破損已分別做出調查與懲處，並即將啟動回溯清查密件檔案，其中，2012年故宮曾經發生院藏一幅「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，但當時的故宮高層還授意列為密件封鎖消息。目前故宮已將該公文完成解密，經本報獨家取得發現，在陳述事件發生的公文原本清楚寫著「係一項改變文物狀況之行為」，相關文字卻被改為責任較輕的「不正確作法」，又剛好和當時故宮副院長擬的「處置不正確」互相呼應，馬時代的故宮高層明顯想掩蓋醜聞，避開毀損文物的究責問題。

「黃河蘭州浮橋圖」指定重要古物

「黃河蘭州浮橋圖」為清朝同治年間的畫作，根據文資法，已被指定「重要古物」。整起事件是因2012年故宮典藏科一位林姓科長辦理展覽，當時為了展覽製作的展櫃，無法容納「黃河蘭州浮橋圖」。該名科長居然派人將左右兩側原裝裱花綾各裁切約一公分，以配合展櫃的尺寸，當時在場的人都認為不妥當，但科長堅持後仍被裁切，由於花綾亦屬文物一部分，形同遭到人為毀損。

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此事一直未被揭露，直到隔年的2013年4月，有院內的人員調閱該圖要進行研究時，才赫然發現已遭破壞而向上呈報。時任故宮院長的馮明珠，下令進行修補，但並未啟動懲處程序，描述文物毀損的相關公文也被列入密件。但以裁切文物來符合展櫃的尺寸，也成為院內長年流傳的「笑談」。

削足適履 裁切文物為符合展櫃尺寸

根據故宮這份剛解密的公文，內部發現這問題後，即由當時的圖書文獻處處長進行相關人等詢問。他在公文裡寫著，這位林姓科長要求剪去「左右兩側原裝裱花綾各裁切一公分，以配合櫃內空間」，但負責裁切的助理研究員「甚感不妥，動作亦頗為遲疑」，然在林科長保證由其負責情況，「祇得配合辦理」。

當時的圖書文獻處處長並在公文最後提到，林科長「指示裁切經修護處理之『黃河蘭州浮橋圖』原裝裱花綾，係一項改變文物狀況之行為，其決定未曾口頭請示，亦未正式簽報。究其因由，此舉當係展覽推出在即，展櫃設計有誤，而以文物遷就展櫃之削足適履作法」。

公文修改為責任較輕文字 未啟動懲處

不過，對於這份事件梗概的公文，當時公文中「係一項改變文物狀況之行為」字句，後來修改為責任較輕的「不正確作法」等文字，明顯與當時的故宮副院長在底下擬「本案林員處置不正確」互相呼應，由誰授意修改呼之欲出。另外，對該畫進行「維修補救」，也被改為不痛不癢的「修護」二字。以及要求加入「裁切並未損及本幅」等文字。時任故宮院長馮明珠也隨即在當天批「如擬」。

由於此事長年以密件方式掩蓋，現在的故宮已經決定啟動回溯清查密件檔案。至於國民黨前立委曾表示他當年即有對此爆料，並說過去故宮在任者確實隱匿此事。但是當年故宮的解釋說法，也明顯有「隱惡揚善」誤導之疑，例如說這位林姓科長是「為求美觀」、「聽從他人建議」，隻字不提展櫃尺寸不符的事，這與解密公文的陳述完全不同。而故宮現也已說明，調整科長職務只是免去兼職，不能算是懲處，當時並未啟動懲處程序。這般百般維護，或許也說明這位林姓科長在馮前院長任內，仍能一路升至故宮南院副處長。

2012年故宮曾經發生院藏一幅「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，但當時的故宮高層還授意列為密件封鎖消息。目前故宮已將該公文完成解密。（記者蘇永耀翻攝，本報合成）

故宮院藏一幅「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損，在描述事件梗概的公文中，被要求加入「裁切並未損及本幅」等文字，另外，對該畫進行「維修補救」，也被改為不痛不癢的「修護」二字。時任故宮院長馮明珠也批下「如擬」。（記者蘇永耀翻攝，本報合成）

故宮密件公文中「係一項改變文物狀況之行為」字句，後來修改為責任較輕的「不正確作法」等文字，明顯與當時的故宮副院長在底下擬「本案林員處置不正確」互相呼應。（記者蘇永耀翻攝，本報合成）

黃河蘭州浮橋圖。（擷自文化部文資局國家文化資產網）

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