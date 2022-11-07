林耕仁批高虹安說法自相矛盾 明赴北機站提交吹哨者所有事證

在引爆核彈猛料後，林耕仁8日將赴北機站提交吹哨者所提供的所有事證。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/07 20:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今指控民眾黨立委高虹安公款私用，還要助理上繳，晚間林耕仁再發聲明，指高虹安的說法自相矛盾、令人費解，且吹哨者認為高虹安涉貪，為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，為此林耕仁8日上午將前往調查局北部機動調查站，提交吹哨者所提供的所有事證，供檢調機關釐清事實。

林耕仁說，高虹安今上午稱「我的助理都很認真工作，加班費上限46小時都嫌太少」，表示助理工作繁忙，領取的加班費卻太少；不料才短短2個小時後解釋為何辦公室會有「小金庫」時，立刻大轉髮夾彎，改稱是「助理幹部體恤業務繁重自掏腰包贊助公用」。

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林耕仁說，試問立院本已有補助立委辦公事務費，若仍不敷支出，高虹安真體恤員工，為何不自己掏腰包提出經費供辦公室運作之用。又何需讓員工「自願上繳」每月1萬到7萬多不等的金額？高虹安的說法自相矛盾、令人費解。

其次，林耕仁說高虹安質疑他「派臥底、全程監控」，如此說法啼笑皆非、彷彿電影情節般說得天花亂墜，也只顯示高虹安一再逃避爭議，企圖轉移焦點、答非所問。林耕仁強調，近日所公布的資料，取得和利用不僅符合個資法規範，也絕無侵犯任何人之隱私及權利，且確實來自於高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。

至於高虹安說「為何不是第一時間拿到檢調」？林耕仁表示，民進黨執政下，已經被視為貪腐集團，而吹哨者也認為高虹安也涉貪，吹哨者為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，才能讓真相完整公開、公諸於眾。

林耕仁強調，高虹安應捫心自問，是不是因為要求辦公室助理上繳資金，導致「禍起蕭牆」？是不是助理們無法接受上繳金額的內規？是不是無法接受上繳的金額卻是給委員個人小金庫使用？是不是助理不願與高委員同流合污，才不顧風險擔任吹哨者。

林耕仁說，為盡民代、市長候選人之責，為求增進公共利益，已將相關資料中涉嫌違法之處公開，使公眾得以徹底檢視。8日上午將前往調查局北部機動調查站，提交吹哨者所提供的所有事證，供檢調機關釐清事實。

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