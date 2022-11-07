立院內政委員會考察鍾東錦卓蘭砂石山 徐定禎：鍾閃躲不是辦法

民進黨縣長候選人徐定禎呼籲鍾東錦應出面跟鄉親說清楚、講明白。（記者張勳騰攝）

2022/11/07 19:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕立法院內政委員會今天考察鍾東錦卓蘭砂石場，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎受訪指出，他認為鍾東錦終究還是主導者，應該跟鄉親說清楚、講明白，閃躲不是辦法，他當選後，一定會好好整頓苗栗縣的砂石業，把事情查清楚，真相還原。

徐定禎今天一早及傍晚分別在頭份市路口進行拜票，晚間則與第四選區縣議員候選人邱毓興舉辦聯合問政說明會，全力爭取選民支持。

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針對立法院內政委會會到苗栗縣卓蘭鎮了解砂石場案，徐定禎受訪指出，他認為這些砂石場終究還是由鍾東錦主導，不管是砂石業也好，或是事業廢棄物的坤輿案，鍾東錦都應向鄉親說清楚、講明白，閃躲不是辦法，總是要給鄉親一個交代，萬一鍾當了縣長，苗栗的好山好水怎麼辦？繼續這樣再糟蹋下去嗎？呼籲鍾要對外請清楚，甚至鍾也說過要退選，是不是要兌現承諾，大家都沒有冤枉他，公道自在人心，相信鄉親都清清楚楚。

徐定禎強調，最近他在基層拜訪過程中，鄉親確實有壓力，這騙不了人，因而呼籲選民勇敢站出來，既使不便表態，就把票投給他，他來當縣長，會好好整頓，把事情查清楚，把真相還原。

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