陳其邁啟動「陸戰」 黃昏市場拜票、坐下來吃平價牛排

陳其邁傍晚至黃昏市場掃街，掃完街沒離開、坐下來品嘗知名平價牛排。（記者李惠洲攝）

2022/11/07 19:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁選戰倒數19天啟動「陸戰」，清晨帶隊站路口後，傍晚前往市場掃街，受到攤商、民眾熱情回響，有人爭取合照、有菜販送蒜苗、還有攤商高喊凍蒜破百萬，陳其邁不但「慢慢慢」放慢腳步、誠懇回應每份熱情，掃完街後也沒離開，坐下來跟民眾一起吃平價牛排。

陳其邁上週曾透露，預計11月10日開始請假拚選舉，結果今天（7日）就提前啟動陸戰，

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清晨先與多位民進黨市議員候選人，在博案、大順路口站街頭，吸引過往人車目光；傍晚則轉往三民區天天新黃昏市場拜票，近距離向攤商、民眾請託。

陳其邁傍晚由爭取連任的議員康裕成、何權峰、鄭孟洳，及三民區立委李昆澤陪同，到天天新市場掃街，獲攤商、民眾熱情迴響，有人嘗試突破輔選團隊跟邁邁拍照、有菜販送蒜苗祝福凍蒜，還有攤商看到陳其邁本尊、興奮大喊高票當選破百萬。

號稱「緊緊緊」陳其邁也放慢腳步，或者握手、或者擊拳，誠懇回應每份熱情，且掃完街後沒立刻離開，而是與立委、議員、輔選團隊坐下來，品嘗市場內道地的平價牛排，享受在地美味，讓人感受到市長跟大家「坐」在一塊。

陳其邁到天天新市場拜票，獲得攤商致贈白蘿蔔。（記者李惠洲攝）

陳其邁進天天新市場拜票，獲攤商送蒜苗。（記者李惠洲攝）

陳其邁帶隊到天天新黃昏市場拜票。（記者李惠洲攝）

陳其邁在市場內放慢腳步，逐一回應攤商熱情與支持。（記者李惠洲攝）

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