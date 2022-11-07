海大「藻礁暨海洋生態館」動工 蔡英文再到桃園與雙鄭同台

海大觀音校區「藻礁暨海洋生態館」新建工程開工，蔡英文總統（右3）出席開工動土典禮。 （海大提供）

2022/11/07 19:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國立台灣海洋大學觀音校區「藻礁暨海洋生態館」新建工程今天開工，做為藻礁推廣及海岸保育基地，蔡英文總統出席開工動土典禮，繼6日1天3場桃園輔選行程，今天再度與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬同台。

鄭文燦表示，桃市府於2017年與海大合作，由市府無償提供桃科內面積約6.08公頃土地，並由台電、中油各補助1/3設校經費，成立海大觀音分校，去年9月共同催生藻礁暨海洋生態館，工程於近日發包，預計2025年完工，將興建2棟建築物，設置藻類實體展示、海洋環境監測、監控教室、珊瑚與藻類培育教室及藻礁復育研究教室等設施。

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鄭文燦表示，海大在航運、物流、生態與養殖等科系辦學績效良好，未來海大觀音校區除了藻礁暨海洋生態館，將規劃觀賞水族與經濟水產研發中心、藻類培育區、創新智慧物流中心、推廣教育中心等學術設施，並可與桃科風電廠商合作，培育離岸風電人才，此外，市府近年也與中油合作，評估天然氣第三接收站LNG冷能回收再利用的可行性，未來也可與海大合作利用冷能發展低溫物流與氫能源等產業。

海大校長許泰文表示，感謝市府無償撥用桃科土地，讓海大設立觀音校區，也感謝中油及台電分別補助6000萬工程款，加上海大自籌款7810萬元，設立藻礁暨海洋生態館，並克服缺工缺料、物價上漲等困難發包動工，未來也將也將對全國生態永續利用做出貢獻。

許泰文表示，海大將組成跨領域研究團隊，長期監測桃園藻礁波濤、水動力、漂砂等機制，尤其是漂沙如何覆蓋藻礁，希望解析這個機制的運作，讓藻礁永續生存；再者要組成工程團隊，協助三接海洋、海事規劃及施工，同時成立海岸工程團隊，協助桃園海岸生態及觀光，另在桃園以BOT形式成立專業物流及鑄模、離岸風電零組件中心，以海大專業培育藻礁及產業人才。

海大觀音校區「藻礁暨海洋生態館」新建工程開工，蔡英文總統出席開工動土典禮。 （海大提供）

海大觀音校區「藻礁暨海洋生態館」新建工程開工，蔡英文總統出席開工動土典禮，與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬同台。 （海大提供）

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