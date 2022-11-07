致敬四通橋勇士掛布條 台灣國︰投國民黨、民眾黨鼓勵習近平犯台

獨派團體台灣國今日下午在台北市忠孝西路人行陸橋上高掛「票投國民黨、民眾黨就是鼓勵習近平武力犯台」大布條，致敬北京四通橋勇士彭立發。（記者陳鈺馥攝）

2022/11/07 18:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平在二十大宣稱，絕不承諾放棄使用武力，獨派團體台灣國今日下午在台北市忠孝西路人行陸橋高掛「票投國民黨、民眾黨，就是鼓勵習近平武力犯台」大布條，向北京四通橋勇士彭立發致敬，並呼籲台灣人民在九合一選舉投下正確一票，不要傳遞錯誤訊息給習近平。

台灣國理事長陳峻涵指出，中共二十大召開前夕，北京四通橋有高掛嗆聲習近平的布條，勇士彭立發自此人間蒸發、生死未卜。習近平更在二十大報告時說不放棄用武力解決台灣問題，二十大期間，國民黨主席朱立倫更發賀電去祝賀共產黨，這些都讓台灣人非常生氣。

請繼續往下閱讀...

陳峻涵批評，民眾黨主席柯文哲不斷強調「兩岸一家親」，中共都不要承諾放棄武力犯台了，柯文哲還要跟它親什麼？所以今年九合一選舉如果讓國民黨、民眾黨勝選，可能會傳遞一個錯誤訊息給習近平，會變成好像台灣人很想要共產黨來統治，同時如果藍白兩黨勝選，國際社會會怎樣看台灣，民主國家這麼挺台灣，台灣內部卻有這麼大親中勢力。

陳峻涵強調，今天之所以要掛這個布條，是要提醒台北市民及台灣人民，票投國民黨、民眾黨就是鼓勵習近平武力犯台。除今天行動外，到月底之前也會不定時、不定點在全國各縣市高掛布條提醒民眾。

他指出，此事凸顯台灣與中國非常不同，在台灣掛布條不會有事，若在北京掛布條就會生死未卜。最令台灣人民無法接受的是國民黨和民眾黨對中共還存有幻想，不時在頻傳秋波、眉來眼去，這也是無法放心之處，所以今天才會出來高掛布條。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法