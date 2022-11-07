林佳龍張貼計程車廣告 侯友宜選辦：綁樁計程車司機？

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營購買計程車廣告，被新北市長侯友宜選舉辦公室質疑綁樁。（林佳龍競辦提供）

2022/11/07 18:33

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計程車張貼廣告貼紙獲報酬 林佳龍競辦：合法廣告勿再杯弓蛇影

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今天發布聲明，澄清購買計程車廣告一事，新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭質疑，林佳龍公車、看板廣告都會找合法的廣告代理商，為何計程車廣告是找計程車司機？是不是在綁樁？司機有沒有開立發票？雙方金流如何？請林佳龍說明清楚。

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林佳龍競辦指出，9月27日與4位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，以2個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請司機代租500輛計程車的車尾空間張貼廣告，租約至11月25日止，內容並無不法。

王敏旭說，請問這4名計程車司機是何方神聖？且從照片可以看出都是新北市的計程車，計程車駕駛是否為新北市民？其中有沒有對價關係？根據林佳龍陣營說法，關於廣告項目會找公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，但唯獨計程車不找品牌計程車隊，卻是找計程車司機，請問計程車司機進行廣告業務，是否有開立發票？

王敏旭表示，林佳龍陣營要這4名計程車司機再找500輛計程車，每輛計程車可以獲得1500元，是不是為了選舉綁樁？看來只有當事人心知肚明，請林佳龍親自說明清楚。

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