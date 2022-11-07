為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林佳龍張貼計程車廣告 侯友宜選辦：綁樁計程車司機？

    民進黨新北市長候選人林佳龍陣營購買計程車廣告，被新北市長侯友宜選舉辦公室質疑綁樁。（林佳龍競辦提供）

    民進黨新北市長候選人林佳龍陣營購買計程車廣告，被新北市長侯友宜選舉辦公室質疑綁樁。（林佳龍競辦提供）

    2022/11/07 18:33

    相關新聞請見︰

    計程車張貼廣告貼紙獲報酬 林佳龍競辦：合法廣告勿再杯弓蛇影

    〔記者賴筱桐／新北報導〕針對民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今天發布聲明，澄清購買計程車廣告一事，新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭質疑，林佳龍公車、看板廣告都會找合法的廣告代理商，為何計程車廣告是找計程車司機？是不是在綁樁？司機有沒有開立發票？雙方金流如何？請林佳龍說明清楚。

    林佳龍競辦指出，9月27日與4位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，以2個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請司機代租500輛計程車的車尾空間張貼廣告，租約至11月25日止，內容並無不法。

    王敏旭說，請問這4名計程車司機是何方神聖？且從照片可以看出都是新北市的計程車，計程車駕駛是否為新北市民？其中有沒有對價關係？根據林佳龍陣營說法，關於廣告項目會找公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，但唯獨計程車不找品牌計程車隊，卻是找計程車司機，請問計程車司機進行廣告業務，是否有開立發票？

    王敏旭表示，林佳龍陣營要這4名計程車司機再找500輛計程車，每輛計程車可以獲得1500元，是不是為了選舉綁樁？看來只有當事人心知肚明，請林佳龍親自說明清楚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜選辦消遣林佳龍請立委站路口 綠營批「選到沒人性」
    2022/11/07 14:00

    侯友宜選辦消遣林佳龍請立委站路口 綠營批「選到沒人性」
    林佳龍批市府刁難借不到選前之夜場地 侯友宜：區公所已有回應
    2022/11/07 12:48

    林佳龍批市府刁難借不到選前之夜場地 侯友宜：區公所已有回應

    雙11網購刷聯邦卡 最高享28%優惠
    嘆沒機會與侯友宜辯論很可惜 林佳龍解隔首露面：加倍衝刺
    2022/11/07 12:34

    嘆沒機會與侯友宜辯論很可惜 林佳龍解隔首露面：加倍衝刺
    代林佳龍出席競總成立 廖婉如：市長要有視野格局
    2022/11/06 15:25

    代林佳龍出席競總成立 廖婉如：市長要有視野格局

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播