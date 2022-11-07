4年掉了1個鄉鎮人口 民進黨彰化議會黨團揭真相

民進黨彰化縣議會黨團今開記者會，人人持看板，凸顯彰化停滯4年，流失掉一個鄉鎮人口的嚴重性。（記者張聰秋攝）

2022/11/07 18:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰倒數19天，民進黨彰化縣議會黨團今開記者會，以縣長王惠美任內人口流失嚴重，癥結出在執政不力，年輕人看不到美好彰化好在哪裡，對彰化的未來失去信心，黨團懇請鄉親用自己手中神聖的選票，決定彰化的去向，票投肯做事也能夠做事的縣長候選人黃秀芳。

繼人稱「賴神」的副總統賴清德昨參加黃秀芳北斗鎮的造勢大會，擔憂彰化縣在不到4年內人口就掉了3萬餘人，幾乎少了一個鄉鎮，影響城市發展的未來，賴清德說，民進黨的魏明谷把縣政交給國民黨的王惠美，彰化還有127萬多人，4年不到現在剩下124萬餘人，流失了3萬多人，平均1年流失8000多人，全國第一大縣禁不起這樣的流失速度。

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人口流失的話題引起地方共鳴，議會黨團總召賴澤民、縣議員賴清美、莊陞漢、縣議員候選人黃柏瑜、吳為杰等人，今在議會黨團辦公室開記者會，每個人持看板、喊口號，以「縣政流標、人口流失」、「薪資末流、縣民流淚」為由，拜託鄉親守護自己的家鄉，給黃秀芳入主縣政的機會，11月26日票投黃秀芳，讓彰化縣可以跳出「口號治縣」的框架，換人做給彰化改變的機會。

黨團細數重大工程進度牛步，包括大埔截水溝道路拓寬工程、田尾怡心園工程、彰化漁港、竹塘鄉衛福大樓、八卦山大佛修復等，黨團表示，這些都與王惠美執政團隊效率不彰、應有為而不作為，方向和方法都不對，影響彰化的進步，美好變「不好」、希望變「失望」。

對此，縣府和王惠美競選總部不予回應，身兼國民黨團副書記長的縣議員曹嘉豪出面護航，他指出，二林精密園區案中央延宕多年，也不見黃秀芳委員提出相關建樹 ，或是精進辦法，企業要升級才能協助彰化發展，奈何，黃秀芳委員身為中央級民代無法爭取彰化的繁榮與發展外，居然只能用唱衰式的選舉手段來抹黑整個彰化！令人深表遺憾。

彰化縣議會民進黨團今開記者會懇請鄉親用自己手中神聖的選票，決定彰化的去向，票投肯做事也能夠做事的縣長候選人黃秀芳。（記者張聰秋攝）

民進黨團以PDF宣傳文宣拜託彰化鄉親，彰化未來要何去何從，決定在選民手裡的選票，懇請大家11月26日票投黃秀芳，讓彰化縣可以跳出「口號治縣」的框架，換人做給彰化改變的機會。 （民進黨議會黨團提供）

彰化低薪是不爭的事實，低薪讓年輕人得離鄉外漂謀生，人口流失情況因此加速。（民進黨議會黨團提供）

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