台美簽署MOU強化人道援助合作 孫曉雅：台灣是可信賴夥伴

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅 7日出席「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會上台致詞。（記者塗建榮攝）

2022/11/07 16:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美上週四在美國簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天在外交部主持此備忘錄宣布茶會，邀請國合會和友好國家及友邦駐台使節出席。吳釗燮表示，相信透過共同努力，此備忘錄不僅能強化雙方合作，也能為國際社會作出貢獻，讓台美在共享價值和共同利益的基礎上，朝向更強健的全球夥伴關係邁進。孫曉雅也致詞表示，台灣是值得信賴的朋友和夥伴。

美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）於美東時間11月3日，簽署一備忘錄以強化美國與台灣於國際發展與人道救援之合作與協力。根據此備忘錄，AIT和TECRO分別指派美國國際開發總署（USAID）及台灣財團法人國合會 （TaiwanICDF）作為代表執行合作內容，初步合作範圍將包含國際發展協助、人道援助、推廣參與國際論壇並分享最佳實踐、促進國際發展與人道領域之研究、能力培養、訓練、及知識轉移。雙方將透過資訊交流、分享最佳實例、合作全球倡議、共同研究等方式合作。

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AIT與TECRO當日也簽署另項MOU，將由美國國際開發總署及國合會與巴拉圭商業與工業部協調，以強化巴拉圭之微中小型企業並促進其發展。雙方相信提升市場效率、資源的取得、改善微中小型企業的經商環境至關重要。當日第3項相關安排則是台美將共同努力，提升太平洋地區應對氣候與災難之韌性。此安排為備忘錄的一部分，國合會將據此捐款美金60萬元予美國國際開發總署旗下的太平洋美國基金裡的美台夥伴計畫。太平洋美國基金支持太平洋地區的公民社會團體，提出由當地設計及主導的發展解決方案。

外交部茶會除了吳釗燮致詞，孫曉雅也致詞表示，這份備忘錄證明了美台關係正不斷擴大廣度和深度。台灣是值得信賴的朋友和夥伴，美國讚賞台灣在危難時期對國際社會的貢獻，美國有幸與包括台灣在內的可靠夥伴合作、提供援助和救濟。孫曉雅讚許，台灣無論是在應對全球疫情，還是分享人道援助和救災方面的豐富經驗，台灣一再表明有意願也有能力分享其專業知識，幫助有需要的人。

國合會秘書長項恬毅率領國合會團隊出席茶會，現場並播放駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）和美國國際發展署政策與項目副署長科爾曼（Isobel Coleman）的預錄談話影片。諾魯、巴拉圭等友邦大使亦出席茶會。

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