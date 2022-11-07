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    宜蘭「向神明發誓反賄選」今至頭城 邀請28人...8+1人到場

    「向天發誓愛頭城．行動承諾反賄選」合計9名候選人到場響應，中為發起人呂健吉。（圖由宜蘭公民反賄選聯盟提供）

    「向天發誓愛頭城．行動承諾反賄選」合計9名候選人到場響應，中為發起人呂健吉。（圖由宜蘭公民反賄選聯盟提供）

    2022/11/07 16:45

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭公民反賄選聯盟今天在頭城城隍廟舉行「向天發誓愛頭城．行動承諾反賄選」活動，邀請頭城鎮28名候選人參與，結果8人到場，另有宜蘭市民代表候選人陳姿吟「跨區」參加，合計9人響應。

    宜蘭公民反賄選聯盟10月28日邀宜蘭市選區的縣議員候選人，到宜蘭東嶽廟發誓絕不賄選，17人中有8人到場，聯盟第2場次的向神明發誓反賄選移師頭城鎮，由學者呂健吉發起，邀請3名鎮長候選人、4名縣議員候選人、21名鎮民代表候選人參加。

    28名受邀者中，有鎮長候選人林瑞文、鎮民代表候選人林連生、劉奕甫、姜佩伶、余婉樺、王凱霖、尤瑞傑、王欣雅等8人參加，陳姿吟也意外現身，民進黨籍立委陳歐珀、時力宜蘭黨部執行長郭稟翰、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華擔任見證人。

    發起人呂健吉表示，宜蘭市率先發起向神明發誓反賄選，獲得眾多縣議員候選人響應，他覺得很有意義，盼透過發誓活動端正頭城鎮的選風。

    宜蘭市的向神明發誓反賄選只邀縣議員候選人，陳姿吟並未受邀，她說，自己認同反賄選行動，此次跑到頭城鎮共襄盛舉。

    宜蘭市民代表候選人陳姿吟「跨區」參加頭城鎮發誓反賄選活動。（圖由宜蘭公民反賄選聯盟提供）

    宜蘭市民代表候選人陳姿吟「跨區」參加頭城鎮發誓反賄選活動。（圖由宜蘭公民反賄選聯盟提供）

    誓詞內容。（圖由宜蘭公民反賄選聯盟提供）

    誓詞內容。（圖由宜蘭公民反賄選聯盟提供）

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