林佳龍控新北市府打壓選前之夜場地 侯友宜選辦：半年前已申請

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營質疑板橋第一運動場的借用資訊黑箱作業，新北市長侯友宜選舉辦公室表示，該場地早在半年前就申請借用。（圖擷取自google地圖）

2022/11/07 15:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍陣營指控，選前之夜的造勢活動場地，遭新北市政府打壓駁回路權申請。對此，新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，借用活動場地需在半年前提出申請，團隊依照規定，申請板橋第一運動場的場地，由於活動預估超過萬人參加，因此區運路為疏散計畫區域，避免韓國梨泰院人擠人的死傷事件再次發生。

王敏旭指出，韓國梨泰院發生人擠人的意外，造成嚴重死傷，每個活動除了借場地，還要考量疏散方式，不論是誰辦活動，都應該考量到安全問題，而非為了辦活動什麼都不管。

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王敏旭說，相信對手也不是第一次辦選舉活動，應該知道半年前就該提出申請，不過半年前的林佳龍，還在積極爭取參選台北市長，可能因為遲遲等不到人願意參選，因此未第一時間申請場地。

他指出，讓人不解的是，南韓的不幸事件還歷歷在目，如今林佳龍陣營竟然硬要借場地，完全不顧民眾安全，難道只為了選舉話題，就把安全拋在腦後嗎？

國民黨新北市議員葉元之質疑，林佳龍選前之夜已經借了第二運動場，現在還要去封區運路，根本是擾亂板橋，製造板橋鄉親的不便；而且侯友宜的場子在第一運動場，區運路就在第一運動場旁，兩方支持者有沒有可能擦槍走火？林佳龍陣營完全不顧。

葉元之說，林佳龍此舉超有2014年的既視感，當初立法院長游錫堃的陣營就是不斷炒作借場地的議題，博取政治聲量，林佳龍真是太不認真了，除了會模仿別人的選舉步數，還會幹嘛？

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