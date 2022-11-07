林佳龍控新北市府打壓選前之夜場地 侯友宜選辦：半年前已申請
2022/11/07 15:21
〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍陣營指控，選前之夜的造勢活動場地，遭新北市政府打壓駁回路權申請。對此，新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，借用活動場地需在半年前提出申請，團隊依照規定，申請板橋第一運動場的場地，由於活動預估超過萬人參加，因此區運路為疏散計畫區域，避免韓國梨泰院人擠人的死傷事件再次發生。
王敏旭指出，韓國梨泰院發生人擠人的意外，造成嚴重死傷，每個活動除了借場地，還要考量疏散方式，不論是誰辦活動，都應該考量到安全問題，而非為了辦活動什麼都不管。
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王敏旭說，相信對手也不是第一次辦選舉活動，應該知道半年前就該提出申請，不過半年前的林佳龍，還在積極爭取參選台北市長，可能因為遲遲等不到人願意參選，因此未第一時間申請場地。
他指出，讓人不解的是，南韓的不幸事件還歷歷在目，如今林佳龍陣營竟然硬要借場地，完全不顧民眾安全，難道只為了選舉話題，就把安全拋在腦後嗎？
國民黨新北市議員葉元之質疑，林佳龍選前之夜已經借了第二運動場，現在還要去封區運路，根本是擾亂板橋，製造板橋鄉親的不便；而且侯友宜的場子在第一運動場，區運路就在第一運動場旁，兩方支持者有沒有可能擦槍走火？林佳龍陣營完全不顧。
葉元之說，林佳龍此舉超有2014年的既視感，當初立法院長游錫堃的陣營就是不斷炒作借場地的議題，博取政治聲量，林佳龍真是太不認真了，除了會模仿別人的選舉步數，還會幹嘛？