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    海大藻礁暨生態館新建工程開工 蔡英文：感謝公投過程提醒社會防護藻礁的年輕朋友

    出席海大藻礁暨生態館新建工程開工動土典禮，蔡英文致詞時提及，感謝公投過程提醒社會防護藻礁的年輕朋友。（記者鄭淑婷攝）

    出席海大藻礁暨生態館新建工程開工動土典禮，蔡英文致詞時提及，感謝公投過程提醒社會防護藻礁的年輕朋友。（記者鄭淑婷攝）

    2022/11/07 14:51

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕蔡英文總統上午出席桃園市觀音區「海大藻礁暨海洋生態館新建工程」開工動土典禮，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬等人均同場，蔡英文致詞時提及，她要再次對公投過程中，提醒台灣社會防護藻礁的年輕朋友表達感謝，讓政府提出外推方案，同時兼顧藻礁保護及能源穩定、產業發展等方向。

    蔡英文表示，這幾年她很常來到桃園，每次來都見證桃園的改變與進步，而海大藻礁暨海洋生態館動工極具意義，它不只是一項建設的啟動，更代表新的合作模式。因為中油三接跟大潭電廠用電，讓藻礁保育受到社會關注，她要特別感謝海大，以學術的高度包括海洋研究、海洋環境及工程專業，協助桃園藻礁及海洋生態保育，她也樂見未來國營事業及政府重大工程，都能與更多的學術單位合作，用專業及最新資訊做好環境與建設平衡。

    蔡英文提及，去年年底的四大公投，國人同胞對於重大政策有充分討論的機會，也對於國家走向做出重要決定，其中，中油三接公投是關鍵的選擇之一，她要向在公投過程中，提醒台灣社會防護藻礁的年輕朋友，再次表達感謝，「因為你們的熱情，讓政府提出外推方案，讓藻礁保護更好，同時兼顧能源穩定、產業發展及減煤、減碳、降空污的方向」，公投結果固然重要，但公投過程中，台灣社會經過一次又一次的熱烈討論，讓大家對公共政策了解更深，也可知道一個穩健的政府，應該要考量各種價值的共存。

    蔡英文強調，社會也將持續檢視中油與市府會如何合作，希望在學界的專業協助下，無論是三接工程進行或營運後，依然能繼續保護在地生態，而桃市府也成立海岸管理工程處，專責執行藻礁等各項保育等工作。她也要請經濟部督導中油公司，除了要履行三接工程環評承諾，也要善用10億元藻礁生態保育基金，讓在地藻礁生態、溼地復育做得更好，未來工程進行及設施營運，不只是關注進步、效率，也要注意生態保育，以良好且持續的管理，讓就地保育更具功效。

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