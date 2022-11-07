不只工作紀錄造假？溫朗東加碼爆高虹安偽造助理男友簽名

高虹安辦公室今日發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。（記者羅沛德攝）

2022/11/07 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨新竹市長候選人高虹安，疑似例用人頭助理詐領助理費事件不斷延燒，她今日上午在記者會中展示多張資料證明前助理李忠庭不是人頭助理，對此名嘴溫朗東在臉書PO文表示，他用photoshop比對李忠庭的兩筆簽名，發現時隔13個月，兩個簽名幾乎完美疊合，溫朗東直言「這是高虹安用P圖做出來的偽造文書。」

溫朗東今日在臉書PO出1張圖片，可以看到圖片上方是李忠廷分別在2020年2月28日與2021年3月31日的簽名，圖片下方則是這兩個簽名疊在一起後，幾乎完美疊合，溫朗東在貼文中表示「我用photoshop去比對李忠庭的兩筆簽名，時間相隔13個月，兩個圖層都調到65%不透明，將表格對準後，幾乎是完美疊合。相隔13個月的簽名，即使是同一人也不可能簽的位置跟字跡一模一樣。這是高虹安用P圖做出來的偽造文書。」

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網友看到貼文後紛紛留言「Photoshop原來除了幫委員修圖外還有其他用途」、「就算連續簽兩次要筆跡一模模一樣樣也微乎其微！說一個謊就要用十個謊來圓！」、「可能已經訂好11/27號出國的機票了？」、「每個筆劃的落點也不可能一樣啊，她是把大家當笨蛋還是自以為聰明？」、「複製貼上？全部都在變造證據！偽造文書！」

也有網友擔心發問「她資料送出了嗎？會不會趕緊收回，重新製作？」溫朗東則回應「 我跟石明謹都是用聯合新聞網的翻拍畫面，也就是高虹安開記者會出示的文件，聯合新聞網去拍，我們再拿來比對，根本無從收回、難以狡辯...」。

溫朗東臉書貼文。（圖擷取自臉書）

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