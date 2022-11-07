為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不只工作紀錄造假？溫朗東加碼爆高虹安偽造助理男友簽名

    高虹安辦公室今日發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。（記者羅沛德攝）

    高虹安辦公室今日發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。（記者羅沛德攝）

    2022/11/07 14:19

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨新竹市長候選人高虹安，疑似例用人頭助理詐領助理費事件不斷延燒，她今日上午在記者會中展示多張資料證明前助理李忠庭不是人頭助理，對此名嘴溫朗東在臉書PO文表示，他用photoshop比對李忠庭的兩筆簽名，發現時隔13個月，兩個簽名幾乎完美疊合，溫朗東直言「這是高虹安用P圖做出來的偽造文書。」

    溫朗東今日在臉書PO出1張圖片，可以看到圖片上方是李忠廷分別在2020年2月28日與2021年3月31日的簽名，圖片下方則是這兩個簽名疊在一起後，幾乎完美疊合，溫朗東在貼文中表示「我用photoshop去比對李忠庭的兩筆簽名，時間相隔13個月，兩個圖層都調到65%不透明，將表格對準後，幾乎是完美疊合。相隔13個月的簽名，即使是同一人也不可能簽的位置跟字跡一模一樣。這是高虹安用P圖做出來的偽造文書。」

    網友看到貼文後紛紛留言「Photoshop原來除了幫委員修圖外還有其他用途」、「就算連續簽兩次要筆跡一模模一樣樣也微乎其微！說一個謊就要用十個謊來圓！」、「可能已經訂好11/27號出國的機票了？」、「每個筆劃的落點也不可能一樣啊，她是把大家當笨蛋還是自以為聰明？」、「複製貼上？全部都在變造證據！偽造文書！」

    也有網友擔心發問「她資料送出了嗎？會不會趕緊收回，重新製作？」溫朗東則回應「 我跟石明謹都是用聯合新聞網的翻拍畫面，也就是高虹安開記者會出示的文件，聯合新聞網去拍，我們再拿來比對，根本無從收回、難以狡辯...」。

    溫朗東臉書貼文。（圖擷取自臉書）

    溫朗東臉書貼文。（圖擷取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    游淑慧：衛福部官員和陳時中密會談什麼 14名專家是否真的存在
    2022/11/07 14:13

    游淑慧：衛福部官員和陳時中密會談什麼 14名專家是否真的存在
    簽署護礁承諾書 賴香伶籲「雙鄭」一起來
    2022/11/07 14:08

    簽署護礁承諾書 賴香伶籲「雙鄭」一起來

    雙11網購刷聯邦卡 最高享28%優惠
    王育敏批五星縣長靠包裝 翁章梁：不需要到台北來攻擊嘉義
    2022/11/07 14:01

    王育敏批五星縣長靠包裝 翁章梁：不需要到台北來攻擊嘉義
    侯友宜選辦消遣林佳龍請立委站路口 綠營批「選到沒人性」
    2022/11/07 14:00

    侯友宜選辦消遣林佳龍請立委站路口 綠營批「選到沒人性」

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    蔣萬安指「綠共一家親」 曹興誠：去問柯文哲到底是不是！
    2022/11/07 13:58

    蔣萬安指「綠共一家親」 曹興誠：去問柯文哲到底是不是！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播