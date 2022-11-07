林佳龍控選前之夜借路權遭刁難 公所：考量動線與交通駁回申請

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營指控，市府打壓選前之夜借用板橋區運路的路權。（取自google地圖）

2022/11/07 13:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今天召開記者會，指申請11月25日板橋區運路的路權，至今12天未獲回函，且板橋第一運動場廣場究竟被誰借走？資訊黑箱作業，質疑新北市政府打壓選前之夜的場地與路權。對此，板橋區公所表示，當天第一運動場已申請大型集會活動，考量人潮進出動線及交通安全，公所已駁回路權申請。

板橋區公所表示，10月25日接獲林佳龍競選總部於11月25日在板橋區運路的道路借用申請，經與市府體育處確認，當天已核准相關單位在第一運動場辦理大型集會活動，考量人潮進出動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，公所11月3日發文，駁回林佳龍競選總部在板橋區運路的借用申請。

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針對板橋公館街路權，板橋區公所說明，10月25日接獲林佳龍競選總部道路借用申請，11月4日已辦理現場會勘，初步與相關單位協調完成，已請林佳龍競選總部修改部分申請內容。

至於第一運動場廣場，體育處表示，依據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」第5條，申請人應於使用日前6個月至1個月以書面提出申請，11月25日板橋第一運動廣場已依規定申請借用，體育處也回函同意，目前無檔期可供申請借用。

針對林佳龍競辦記者會現場出現2位自稱是海山分局的員警要維安，引起競辦發言人何博文、李坤城質疑，過去記者會都沒有維安，為什麼今天有？抨擊是假借維安民意、刺探軍情。

警察局表示，選舉期間對於所有候選人，警政署規定警局均需負起安全維護的責任，包含巡邏簽巡、隨扈派遣、造勢活動交通疏導等，均與各候選人團隊保持密切聯繫，市警局對於任何事件均會秉持行政中立的立場，以候選人安全為首重，不介入任何選舉議題，且不偏袒任何政黨，維持警察行政中立的立場。

警察局說明，本次公開記者會提出對選前之夜交通路權申請的疑義，因此派員前往了解狀況，以利及時回應並協助解決問題。

另外，李坤城也質疑YOUTUBE哈哈台到新北市街訪，影片內容有民眾大讚「五股夏綠地」做得很好，質疑市府給多少錢業配？

對此，新聞局長張愛晶表示，市府未曾涉及哈哈台頻道街訪製作，有心人士毋須刻意誤導，亂帶風向。

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