故宮3國寶瓷器破損案 3監委已申請自動調查

國民黨立委陳以信（左）質詢監察院秘書長朱富美（右）。（記者謝君臨翻攝）

2022/11/07 14:15

〔記者謝君臨／台北報導〕國立故宮博物院3件國寶瓷器破損，引起外界關注。國民黨立委陳以信今（7）日於立法院質詢時表示，國寶保護的標準作業流程（SOP）可能出錯，恐與故宮的結構性問題有關，詢問監委是否調查。監察院秘書長朱富美說，本月3日已有3位監委申請自動調查。據了解，調查委員擬於稍晚發布新聞稿對外說明。

故宮「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」分別於去年2月3日、今年4月7日被發現破損，但查無人員疏失，不排除早有「暗傷」日久破裂；至於「清 乾隆青花花卉盤」則是5月19日同仁整理時不慎掉落地面而受損，故宮將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人記2支申誡。

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立法院司法及法制委員會今邀請朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。陳以信質詢時指出，故宮竟於2年打破3件國寶，中間凸顯很多問題，譬如說第一件行政調查延宕，去年2月3日事發，9日報告才交政風室，3週後才調閱資料，到了3個月後才要求器物處等單位協助調查，人員約談竟長達半年後才進行。

陳以信質疑，故宮院長吳密察說第一時間就覺得事態嚴重，但這麼重要緊急的事卻搞到半年後才進行；故宮國寶保護的SOP可能出錯，與近年結構不斷調整、使用非專業人力，改革方向被外界認為是以意識形態的方式改造故宮，擬將故宮降為行政院三級單位等，這難道沒有結構或制度原因，監院有啟動調查？

朱富美答詢表示，本案於11月3日時，已有3位監委申請自動調查，至於是否要發布新聞，這是監委裁量權，外界不一定會得知，但已分案調查。

陳以信強調，故宮的幾份調查報告，自己調查自己不夠詳實，有利益衝突問題，因此外部才要介入調查，我們要求行政院組成專案小組，監察院風聞奏事，也必須發揮功能，裡面涉及政風、結構、方向等問題，監察院應該進行調查，監委申請自動調查是好事，希望能真正調查出結果。

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