國民黨招募監票志工 達成率148％

國民黨組發會主委許宇甄今表示，國民黨自10月6日公布「1126全民監票」招募監票志工，原預計招募3萬5千名監票志工，總共招募到5萬1866名監票志工來協助11月26日的投開票所監票工作，已達到預定目標的148%。（資料照）

2022/11/07 14:22

〔記者林良昇／台北報導〕距離11月26日投票日剩下19天，國民黨組發會主委許宇甄今表示，國民黨自10月6日公布「1126全民監票」招募監票志工，原預計招募3萬5千名監票志工，在經過1個月來，透過中央黨部、各縣市黨部、網路及希望選務更好的團體例如全民監票聯盟等熱烈響應報名，總共招募到5萬1866名監票志工來協助11月26日的投開票所監票工作，已達到預定目標的148%。

許宇甄表示，在11月中旬前，22縣市黨部將辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練，由熟知監票任務之講師悉心教導所有志工在投票所監票的重點工作與任務，也讓所有志工熟悉法令規定及作業程序，以及對投票日如有遇不當選舉的行為、違失，將立即由地方危機處理小組與中央律師團依據通報SOP緊急應變處理。

請繼續往下閱讀...

許宇甄表示，這次選舉只能用「艱辛」兩字形容，國民黨要過五關斬六將才能順利贏得勝選，首先必須過民進黨所設下的五關，第一關抹黑，第二關抹紅，第三關抄家滅族，第四關司法追殺，第五關作票疑雲。

許宇甄說，距離投票日剩下關鍵19天，國民黨所推出的22縣市候選人都在為1126勝選努力衝刺中，也非常有機會贏得勝選，每拉一票都是關鍵票，每投一票都是勝選票，國民黨號召全體民眾一人再拉四票，就是「拉票、催票、固票、投票」，直到1126獲得勝利。

許宇甄重申，為讓選務更好，為守護台灣的民主，全體民眾一起在投票日站出來監票，也再次呼籲中選會應保持行政中立，辦一場「公平、公正、公開」符合程序正義的選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法