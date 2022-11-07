憂心新北歡樂耶誕城交通、公安問題 板橋議員候選人提解方

板橋議員候選人廖裕德提出「智慧活動」概念，盼結合數位科技解決新北歡樂耶誕城活動的交通、公安問題。（圖由板橋市議員候選人廖裕德提供）

2022/11/07 14:17

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市年度盛事歡樂耶誕城活動將於11日登場，憂心大量人車匯集造成交通、公共安全等問題，過去曾擔任過6屆議員的板橋市議員候選人廖裕德今天提出「智慧活動」概念，他表示，結合數位科技建置一套完整的活動即時資訊系統，隨時掌控現場狀況，並提供給民眾查詢、運用，相信有助化解僵局。

廖裕德指出，「為新北利用數位科技，打造先進智慧城」是自己這次參選的主張之一，所謂「智慧城市」就是利用數位科技，在無縫技術的支持下，打造更安全、更舒適、更可持續發展的智能系統，讓更多人民能夠過上有意義和充實的生活。

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廖裕德說，新北耶誕城活動為期53天，必須動用大批警察、醫療人員、義交、志工及現場工作人員，一起來維持現場秩序。目前市府各相關單位都依各自職掌，提供相關資訊供工作人員參考，但缺乏系統整合，導致資訊傳達、查詢不易，很難發揮即時掌控的功能。

他的「智慧活動」概念是要建置一套完整的活動即時資訊系統，包括提供現場及附近捷運、火車站等大眾運輸的人流及交通狀況和附近停車場的停車空位等資訊；利用無人機及其他先進的數位科技設備，讓警方隨時掌控現場的人潮分布情形，甚至是民眾糾紛、小偷行竊等治安狀況；並將現場急救及醫療站等資訊一併列入，全部整合在一個APP裡面，不僅工作人員可以用，並提供民眾也可以透過手機隨時查詢到現場的各種資訊。

廖裕德表示，以台灣目前的科技水準，要製作這種APP絕對沒有問題，同時未來還可以申請專利，運用在全世界各地的大型活動上，新北市可以在「智慧活動」方面領跑全世界各大城市。

廖裕德強調，現代科技日新月異，城市管理加入數位科技，不僅可以大量減少人力、物力的支出，並對類似南韓梨泰院這種不幸事故，防範於未然，同時創造更多生活的便利性與安全性，讓市民參加耶誕城這種大型活動，可以「快快樂樂出門，平平安安回家」。

板橋議員候選人廖裕德提出「智慧活動」概念，盼結合數位科技解決新北歡樂耶誕城活動的交通、公安問題。（圖由板橋市議員候選人廖裕德提供）

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