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    王惠美「捷運到南彰」變「電動車到南彰」本月上路

    員林客運已購置7部鴻海集團開發的電動巴士MODEL T，其中2部將在本月中正式上路。 （記者顏宏駿攝）

    員林客運已購置7部鴻海集團開發的電動巴士MODEL T，其中2部將在本月中正式上路。 （記者顏宏駿攝）

    2022/11/07 13:50

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣長王惠美四年前提出「捷運到南彰」引發極大爭議，4年過去，她仍堅持「彰南捷運一定要」，形式變成「彰南輕軌捷運」，這條路線從員林經埔心、溪湖、中科四期到二林，員林客運已購置7部鴻海集團開發的電動巴士MODEL T，其中2部將在本月中正式上路。

    員林客運購置的MODEL T今天首度在消防局田尾分隊曝光，因為上路前必須做好電動巴士火災緊急應變處置教育訓練。60位消防人員聽取鴻華科技專業講師解說車體構造，了解電池位置，另模擬電動巴士起火情境，如何使用車底灑水裝置、高壓絕緣手套、熱顯像儀、貫穿式瞄子…等裝備，同時想定火災搶救情況，驗證緊急處置。

    員林客運表示，他們先引進2部造價1045萬元的MODEL T，在明年6月前還會有5部上路，MODEL T將行駛員林、埔心、溪湖、中科四期、二林，而該路線即為縣政府規劃新增從員林直達二林中科「20號」公車，員林客運未來將採用全電動大客車。

    該路線即為王惠美提出的「捷運到南彰」政見，一開始被嘲諷為「搭捷運巡田水」，因為飽受批評，縣府現改稱「輕軌捷運到南彰」，如今先以「電動巴士」上路。

    民進黨團議會幹事長洪騰明痛批，當初到處插滿捷運到二林、捷運到哪裡的旗幟，當時民眾就很好奇如何執行？果不其然，4年靜悄悄，直到選舉到了才做出急就章，一下子說「輕軌捷運」，一下子說「電動巴士」，政策就是變變變、騙騙騙，把縣民當成傻瓜騙。

    他強調，縣府要把大眾運輸路網建置得更週全，以符合二林地區的需要，他樂觀其成，但建全路網和彰南捷運是兩件事，不要為了兌現「彰南捷運」支票，才急就章推出「輕軌捷或電動車」。

    縣府強調，政策施行要循序漸進，縣府也會加速運作19號、20號公車，讓員林到二林先利用電動巴士運輸，讓大家習慣公共交通運輸後，未來就會習慣搭捷運。

    員林客運已購置7部鴻海集團開發的電動巴士MODEL T，其中2部將在本月中正式上路。 （記者顏宏駿攝）

    員林客運已購置7部鴻海集團開發的電動巴士MODEL T，其中2部將在本月中正式上路。 （記者顏宏駿攝）

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