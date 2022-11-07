蔣萬安陣營辦「敲中大會」 批蘇巧純拿標案是「蘇氏詐騙集團」

蔣萬安競選團隊發言人黃子哲（圖）今天上午與台北市議員游淑慧舉辦「敲中大會」，對民進黨台北市長候選人陳時中與民進黨提出質疑。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/11/07 14:45

首次上稿13:58

更新時間14:45

〔記者蔡思培、呂伊萱／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中競選總部上週起針對競爭對手拋出「每日一問」，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天起也推出「敲中大會」，對陳時中與民進黨提出質疑。蔣陣營質疑，行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純曾說不會投標任何政府標案，卻透過轉標拿到政府標案的錢，「蘇家巧門吃銅吃鐵吃政府，騙神騙人騙標案」。對此，政院表示目前不再回應。

蔣萬安競選團隊發言人黃子哲今天上午與台北市議員游淑慧舉辦敲中大會，黃表示，希望能敲醒陳時中與陳陣營，不要再用奧步選舉。黃質疑，蘇巧純2020年7月16日表示，不會投標任何政府標案，但卻透過轉標拿到政府標案的錢，桃園市立圖書館新建總館多媒體硬體及軟體工程工作會議簽到表中，有二三設計公司的蘇巧純的簽名。黃質疑，說好的不標案，結果透過轉標，最後還參與會議，根本假清高真轉標，偽君子真騙子，是「蘇氏詐騙集團」。

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政院發言人羅秉成上月31日曾表示，二三設計公司的合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談。蘇貞昌2日受訪也駁斥「這是扭曲亂講！」二三設計公司沒有參與投標，是得標的下游廠商找民間公司合作。

黃子哲說，這個2495萬元的工程包括硬體、軟體，蘇巧純承作軟體工程，但硬體工程是主要部分，新工處為了護航解釋非轉包，二三設計公司僅是下游、協力廠商，但桃園市議員質疑兩項工程應該分開招標。新工處卻硬塞多媒體、軟體採購工程，偷天換日規避採購法不得轉標限制，黃質疑有量身訂做、人謀不臧嫌疑。

黃子哲表示，蘇貞昌一位女兒蘇巧慧是立委，另一位蘇巧純是二三設計公司總監，透過轉包賺政府標案的錢，「行政、司法、經商一把抓，主辦、裁判、球員都是我的人」，有利益迴避嗎？當時承諾避免利益衝突，最後還是陷入利益衝突漩渦，蘇貞昌被質詢還回嗆，黃大批蘇是厚顏無恥的極品。

蔣萬安今天上午在立法院針對時事受訪，也被問起蘇貞昌批蔣萬安父親蔣孝嚴是中國買辦、誰舔共很清楚。蔣表示，蘇貞昌身為最高行政首長、行政院長，卻與1450、媒體人周玉蔻一樣試圖抹紅轉移焦點，蘇才要好好解釋，為什麼蘇巧純違反當時承諾不在任內參與任何政府標案、遮遮掩掩取得公務預算？蔣認為這部分才是蘇貞昌要清楚說明的。蔣批評蘇貞昌，心中的道德底線到底在哪？還是一貫用雙重標準治理國政、落實「綠能你不能」？

蔣萬安今天也被問起，競辦開始敲中大會，是否是反擊陳時中的每日一問。蔣表示，這是希望在選戰不到20天透過記者會提出問題，這與民進黨穿鑿附會、惡意抹黑攻擊的方式不同，這些都是市民的疑問，希望陳時中正面面對。

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