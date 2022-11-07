高端疫苗通過EUA展延 蘇揆：經專業、科學審查

行政院長蘇貞昌出席保二總隊公辦都更案動土典禮。（記者賴筱桐攝）

2022/11/07 13:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕高端疫苗通過EUA展延，國民黨質疑衛生福利部疾病管制署幫忙「補考」。行政院長蘇貞昌今天表示，疫苗檢驗作業非常專業、科學，且外聘委員都是專家學者，希望不要為了選舉來抹黑學術、專業與科學。

蘇貞昌今天到新北市出席保二總隊公辦都更案動土典禮，對於高端疫苗通過EUA展延遭受質疑，蘇揆受訪表示，疫苗檢驗的作業非常專業、科學，而且相關委員都是外聘的委員，都是學者、專家、各方領域的傑出人士，經由嚴謹地審查討論，用記名投票14比0一致通過，希望不要為了選舉來抹黑學術、抹黑專業、抹黑科學，這樣非常地不道德、不科學，而且也嚴重地影響我國的學術、醫學專業。

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媒體詢問，蘇貞昌質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安爸爸蔣孝嚴，收受3千萬元喬台商出境，國民黨則質疑蘇揆的女兒蘇巧純接政府標案。

對此，蘇貞昌受訪表示，蔣萬安在選舉，人家質疑他的爸爸利用身分，在中國收錢喬事，還經法院認證，蔣應該說明清楚，因為外界會擔心、質疑，萬一蔣萬安當選市長，他的爸爸會不會再進一步利用身分從事不當的行為。

蘇貞昌說，至於他的女兒二三設計公司，既沒有利用公權力，也沒有參與政府的標案，沒有投標，這都非常清楚，也經過檢驗，外界不要扭曲。

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