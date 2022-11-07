為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高端疫苗通過EUA展延 蘇揆：經專業、科學審查

    行政院長蘇貞昌出席保二總隊公辦都更案動土典禮。（記者賴筱桐攝）

    行政院長蘇貞昌出席保二總隊公辦都更案動土典禮。（記者賴筱桐攝）

    2022/11/07 13:02

    〔記者賴筱桐／新北報導〕高端疫苗通過EUA展延，國民黨質疑衛生福利部疾病管制署幫忙「補考」。行政院長蘇貞昌今天表示，疫苗檢驗作業非常專業、科學，且外聘委員都是專家學者，希望不要為了選舉來抹黑學術、專業與科學。

    蘇貞昌今天到新北市出席保二總隊公辦都更案動土典禮，對於高端疫苗通過EUA展延遭受質疑，蘇揆受訪表示，疫苗檢驗的作業非常專業、科學，而且相關委員都是外聘的委員，都是學者、專家、各方領域的傑出人士，經由嚴謹地審查討論，用記名投票14比0一致通過，希望不要為了選舉來抹黑學術、抹黑專業、抹黑科學，這樣非常地不道德、不科學，而且也嚴重地影響我國的學術、醫學專業。

    媒體詢問，蘇貞昌質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安爸爸蔣孝嚴，收受3千萬元喬台商出境，國民黨則質疑蘇揆的女兒蘇巧純接政府標案。

    對此，蘇貞昌受訪表示，蔣萬安在選舉，人家質疑他的爸爸利用身分，在中國收錢喬事，還經法院認證，蔣應該說明清楚，因為外界會擔心、質疑，萬一蔣萬安當選市長，他的爸爸會不會再進一步利用身分從事不當的行為。

    蘇貞昌說，至於他的女兒二三設計公司，既沒有利用公權力，也沒有參與政府的標案，沒有投標，這都非常清楚，也經過檢驗，外界不要扭曲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被問是否看流麻溝十五號 蔣萬安跳題要陳時中面對疫苗採購真相
    2022/11/07 12:56

    被問是否看流麻溝十五號 蔣萬安跳題要陳時中面對疫苗採購真相
    疫苗效益分析遭疑護航 薛瑞元：疾管署不是幫高端做保護力報告
    2022/11/07 10:10

    疫苗效益分析遭疑護航 薛瑞元：疾管署不是幫高端做保護力報告

    雙11網購刷聯邦卡 最高享28%優惠
    藍營質疑高端揭價格「套招」救陳時中 蘇貞昌：不應扭曲
    2022/11/02 16:56

    藍營質疑高端揭價格「套招」救陳時中 蘇貞昌：不應扭曲
    蔣萬安批護航高端 蘇貞昌反擊：你2年前主張補助、放寬臨床人數
    2022/10/11 17:41

    蔣萬安批護航高端 蘇貞昌反擊：你2年前主張補助、放寬臨床人數

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    朝開放國境路上 蘇貞昌打第4劑高端籲：打好、打滿疫苗
    2022/09/21 08:44

    朝開放國境路上 蘇貞昌打第4劑高端籲：打好、打滿疫苗
    網謠傳蘇貞昌持有聯亞高端股票 政院：假訊息送辦！
    2021/05/22 09:28

    網謠傳蘇貞昌持有聯亞高端股票 政院：假訊息送辦！

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播