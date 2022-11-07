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    首頁　>　政治

    安樂後援會、應援團成立 蔡適應感謝基隆鄉親相挺

    民進黨基隆市長候選人蔡適應6日晚間在慈雲寺成立安樂區後援會；蔡適應（右三）在慈雲寺主委李林寶玉（左二）陪同下上香，祈求疫情遠離，選舉順利。（圖為蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應6日晚間在慈雲寺成立安樂區後援會；蔡適應（右三）在慈雲寺主委李林寶玉（左二）陪同下上香，祈求疫情遠離，選舉順利。（圖為蔡適應提供）

    2022/11/07 13:08

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應安樂後援會與應援團成立大會於6日晚間舉行，將近1000名支持者與會；蔡適應表示，他非常感謝每一個支持他的朋友，不管是滿意度超過8成的基隆市長林右昌，還是獲得公民評鑑監督國會聯盟12次優秀立委的蔡適應，他要感謝每位支持者的相挺，他會努力帶領基隆持續前進。

    蔡適應安樂後援會會長由前基隆市議員陳志成擔任，現場還有數名里長表態支持蔡適應，在慈雲寺的場面相當熱鬧；蔡適應應援團則是以地方仕紳、志工夥伴所組成，主動邀集成員支持蔡適應，

    蔡適應說，基隆市有歷史的深度，也有國際化的優勢，從1626年開始基隆就在國際的舞台展露頭角，所以他提出大基隆歷史場景2.0計畫和市港再生標竿2.0計畫，除了延續林右昌的政策方向，也是讓基隆的歷史古蹟、歷史場域、歷史文化，能夠紀錄下來，透過只有基隆才有的文化資產，來發展城市的觀光和景觀，而市港再生才能在此基礎上持續推動，東西岸的城市發展，目前已見雛形，我們要讓基隆重新成為國際化的都市。

    蔡適應持續說，一個國際化的首都生活圈，必然有銜接空港和海港的捷運，基隆就是台灣最重要的海港，所以他說服中央，讓中央來主導基隆捷運的建設，未來隨著TOD交通目標導向的開發計畫，基隆河谷廊帶的產業，能為基隆引進更多企業進駐；最後，隨著國門重新開放，2023年基隆的郵輪產業和觀光業會再次蓬勃，他會努力讓海洋城市的印象，深深刻印在每位旅客心中，他的4大主軸政見會讓基隆向上提升。

    安樂後援會成立現場由陳志成擔任會長，里長王貴美、林金龍、李文財、林惠蓮、黃書筠、陳銘坤、顏厚廣等，協助邀集支持群眾、到場力挺蔡適應，陳志成說，蔡適應是咱們鄉親自己栽培的市長候選人，讓蔡適應從3屆市議員到2屆立委，蔡適應的表現有目共睹，雖然民調從五五波到現在有4%左右的領先，他也懇託大家，每個人都要打給親朋好友拉票，確保11月26日票票入櫃，讓基隆延續光榮。

    民進黨基隆市長候選人蔡適應6日在慈雲寺成立安樂區後援會；蔡適應說，他要感謝每位支持者的相挺，他會努力帶領基隆持續前進。（圖為蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應6日在慈雲寺成立安樂區後援會；蔡適應說，他要感謝每位支持者的相挺，他會努力帶領基隆持續前進。（圖為蔡適應提供）

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