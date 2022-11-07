民進黨鄭朝方收到綠黨陳冠宇「派工單」 陳情依決議發6千元紓困金

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右）從綠黨新竹縣議員候選人陳冠宇（左）手中接下「派工單」，承諾只要當選，在合乎法理情下，他當選會儘快研擬發放市民防疫紓困金。（記者黃美珠攝）

2022/11/07 12:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市防疫紓困金到底該不該發？要不要發？發多少？大選尚未投票，民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今天就收到轉換跑道準備進軍縣議會的綠黨竹北市代陳冠宇的「派工單」。陳冠宇向鄭朝方陳情建議順利當選竹北市長後，能夠尊重這屆市代會決議竹北市民每人發6000元防疫紓困金的決議，鄭朝方說，只要不排擠公共建設且合法經代表會決議通過，他會儘快發出。

陳冠宇說，本屆市代會主席林啟賢在疫情爆發影響竹北市民民生經濟後最早提出每人發1萬的防疫紓困金，但市長何淦銘認為會排擠到其他建設，所以並未採行。

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今年10月市代朱健銘再度提案，且獲得包含主席林啟賢在內共15人的連署支持，最後通過決議改發6000元。這是因為各個代表都看到也不斷接到鄉親的陳情，知道大家真的被疫情搞得日子很不好過，才會有過半的市代都支持發放紓困金。

他對何淦銘不斷以會排擠其他預算為由拒絕發放，認為這是不尊重民意和市代會，因為其他鄉鎮市很多都有發，除了金額大小，願不願意做這件事情才是問題所在。

陳冠宇說，他特別拜訪鄭朝方，是因為他們2人的理念相近，他也相信鄭朝方對竹北市的了解，所以才來請託，希望鄭朝方未來當選竹北市長可以苦民所苦，接受本屆市代會的決議，上任後編列預算發放紓困金給市民鄉親。

至於發放的對象如何界定？何時發放？他尊重下一屆市代會的決議，因為他相信鄭朝方的人格說到做到外，當前是民進黨執政中央，竹北市由鄭朝方主政，在爭取補助方面應該大大有利，市公所相對會有額外的能力去發這筆紓困金。

陳冠宇概算，以目前市庫帳面上有40多億結餘款，其中可以靈活運用的約有32億，若是每人發6000元，總共約需12億的預算。

鄭朝方說，他會尊重這屆代表會的決議，只要他當選，他就會發放市民6000元的紓困金，但前提是要合法、合情以及合理。也就是說要先經過代表會的審議通過預算，且不能排擠公共建設的支出。

他說，確實他已獲得中央各項對未來竹北公共建設的支持，所以他有把握自己是最有條件發放防疫紓困金的下屆竹北市長。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方直言，在中央力挺下，他是最有條件發放市民防疫紓困金的下屆市長。（記者黃美珠攝）

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