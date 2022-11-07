綠營朴子市長候選人涂建軒 推出啟動朴子三支鑰

朴子市長候選人涂建軒（左）與縣議員姜梅紅提出政見。（圖由涂建軒提供）

2022/11/07 12:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉，民進黨提名嘉義縣朴子市長候選人涂建軒今天提出「啟動朴子三把鑰匙」政見，將東線、南線以及朴子市區提出不同的市政規劃政見，做為未來市政藍圖，全面提升海區生活消費中心。

涂建軒與副議長陳怡岳、縣議員姜梅紅、縣議員候選人呂文正分別前往朴子南線、市中心以及東線了解當地需求。涂建軒表示，若當選市長，中央、縣府、公所連成一線，讓朴子建設加速啟動。

請繼續往下閱讀...

涂建軒表示，啟動朴子第一鑰匙朴子南線，農委會與縣政府合作興建20億元的現代化冷鏈肉品市場，未來完工後，會結合縣府資源定期舉辦農民市集，讓新型肉品市場照顧畜牧業，與周邊農民有連結。馬稠後產業園區隨著廠商進駐，吸引許多住在牛挑灣地區的鄉親就業，他建議推動170縣道拓寬，開闢牛挑灣生活圈道路讓園區的外溢效應，帶動朴子繁榮。

涂建軒指出，第二把鑰匙著重在市中心，進行都市計畫通盤檢討，將原行政中心（舊公所、分局、地政事務所）建築與土地活化，打造成朴子新街區；新的行政區核心將整合新公所、分局、轉運站、壘球場、體育館，帶動周邊繁榮。

涂建軒說，他從事教育工作，長期關心傳統藝文，將結合朴子藝術公園、水道頭園區擴大辦理深度藝文活動，傳承文化，將嘉義縣體育館變成「類運動中心」，提供民眾舒適運動空間。另外，定期在朴子夜市舉辦美食節行銷特色，吸引遊客來朴子遊玩消費。而不少民眾陳情朴子變電所問題，他若當選將極力爭取朴子變電所搬遷。

涂建軒說明，啟動朴子第三支鑰匙，是朴子東線周邊鄰近於縣政特區，若當選市長後，將爭取經費整治雙溪口排水與大槺榔排水，與縣府整理大排強度，優化大排周邊環境，提升生活品質，並會持續推動東線發展，連結縣政特區，帶動地方發展，讓朴子有新的願景。

涂建軒也提出社福政策，將完成27個里的長者服務據點，提高敬老禮金至1000元，提出生育補助提升到一胎1萬元、二胎2萬元、三胎3萬元，推動「幸福小黃」服務鄉親。

朴子市長候選人涂建軒（左）與副議長陳怡岳提出政見。（圖由涂建軒提供）

朴子市長候選人涂建軒（左）與縣議員候選人呂文正提出政見。（圖由涂建軒提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法