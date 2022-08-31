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    朴子市長吳品叡拚連任 綠營推涂建軒強勢挑戰

    嘉義縣朴子市長吳品叡（左）登記拚連任，民進黨推出涂建軒（右）挑戰。（吳品叡、涂建軒提供，記者林宜樟合成）

    嘉義縣朴子市長吳品叡（左）登記拚連任，民進黨推出涂建軒（右）挑戰。（吳品叡、涂建軒提供，記者林宜樟合成）

    2022/08/31 12:49

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉進行登記，嘉義縣無黨籍朴子市長吳品叡拚連任，昨天進行登記，說明爭取排水清淤、地方及基礎建設，及推廣文化、藝術、教育等政見；民進黨推出涂建軒強勢挑戰，今天進行登記參選朴子市長，高喊「打造朴子新核心，建立文化新軸線」口號，宣示若當選，將提高市民重陽敬老禮金至1千元。

    吳品叡昨由家人及好友的陪同下登記參選拚連任，要繼續與鄉親努力打拚4年，她提出政見，如延續任內基礎建設，完善排水系統，建構朴子都市計畫全面提升宜居城市2.0；持續爭取經費提升各項公共設施建設；推動樂活藝文運動城市新風貌，提倡市民身心健康風氣；延續社會福利津貼補助，幫助弱勢家庭並媒合就業機會；強化老人福利政策建置各項關懷據點及推動銀髮族樂齡學習課程；提升幼兒教育質量，創造優質學習環境品質；持續整合文化資產並結合產學合作，提升在地文化傳產行銷；延續任內職能訓練中心輔導就業功能，協助青年返鄉輔導地方創生。

    涂建軒今天由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、副議長陳怡岳、前市長王如經及朴子市農會總幹事田志強陪同登記參選朴子市長；他推出「打造朴子新核心，建立文化新軸線」政見，將兌現藝文休閒廣場政見。涂建軒指出，將全面提升社會福利，讓長輩享有尊嚴的樂齡生活，減輕年輕人負擔；除提高重陽敬老金，將在朴子市公園增設現代化銀髮族運動器材，讓長輩能運動顧身體，強化朴子老人長照C據點，推動長照服務，提升長者入托品質。

    涂建軒強調，若當選市長，會與縣府推出老人肌力訓練方案，透過培訓運動指導員，設計老幼共學動畫課程，吸引青壯人才返嘉服務，開創青銀共照、老幼共學的多元照護。

    朴子市長吳品叡（中）登記拚連任。（圖由吳品叡提供）

    朴子市長吳品叡（中）登記拚連任。（圖由吳品叡提供）

    民進黨推派涂建軒（右四）參選朴子市長。（圖由涂建軒提供）

    民進黨推派涂建軒（右四）參選朴子市長。（圖由涂建軒提供）

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