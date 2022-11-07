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    獨家》空軍「天龍操演」受測戰機進駐 王牌飛行員本週出爐

    嘉義基地F-16V戰機飛抵佳山基地，準備參加「天龍操演」。（記者游太郎攝）

    嘉義基地F-16V戰機飛抵佳山基地，準備參加「天龍操演」。（記者游太郎攝）

    2022/11/07 10:21

    〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍年度重要演訓「戰術總驗收」原訂上週登場，但受到「奈格」颱風外圍環流、共伴效應影響，順延一週後從今天開始登場，各型戰機上午依計畫陸續進駐佳山基地受測，飛行部隊將產生「空戰王、箭靶王、炸射王」等獎項冠軍，並且獲頒空軍年度「王牌飛行員」榮譽。

    受到「奈格」颱風外圍環流影響，空軍司令部雨勢影響飛行安全及受測成績，原訂上週一登場的「天龍操演」順延至七至十一日舉行，空軍各型戰機及後勤補給單位從上星期六陸續飛抵佳山及花蓮基地，今天上午八時卅分前，所有受測機種全部到位，準備接受各項戰技驗測，全力爭取最佳成績和榮譽。

    空軍為了驗證各單位飛行員的機砲射擊技巧及準度，特別和漢翔公司簽約靶機勤務，由空軍租借三架IDF戰機，掛載由漢翔研發的電子靶，供各型戰機演練機砲實彈射擊，測試飛行員鎖定敵機的能力及技巧，也讓「天龍操演」更接近實戰狀況。

    「天龍操演」是空軍部隊年度作戰訓練成果的重大測考，規劃獎項計有空勤部份空戰王、箭靶王、炸射王（均獲頒王牌飛行員榮譽）；地面部隊則為神槍手（輕兵器射擊）手、步槍。其餘獎勵還有反潛、攔管、飛彈、防空等，將頒發獎牌及獎金激勵部隊及參演人員。

    受到矚目的戰機飛行員測驗、參賽的項目包括：空中掩護作戰丶防空攔截丶紅外線飛彈射擊丶AGTS（戰機武器射擊）丶對地炸射（空對面）等，飛行員們經過不斷地練習後，本週準備大顯身手全力爭取單位及個人最高榮譽。

    漢翔公司向空軍租借三架IDF戰機，機腹下方掛載「電子靶」負責靶機任務。（記者游太郎攝）

    漢翔公司向空軍租借三架IDF戰機，機腹下方掛載「電子靶」負責靶機任務。（記者游太郎攝）

    幻象戰機駛入佳山基地準備參加「天龍操演」。（記者游太郎攝）

    幻象戰機駛入佳山基地準備參加「天龍操演」。（記者游太郎攝）

    空軍各聯隊本週齊集佳山基地參加「天龍操演」，後勤裝備由C-130運輸機先行運抵花蓮基地。（記者游太郎攝）

    空軍各聯隊本週齊集佳山基地參加「天龍操演」，後勤裝備由C-130運輸機先行運抵花蓮基地。（記者游太郎攝）

    空軍各基地後勤人員及裝備，由C-130運輸機運抵花蓮後，再運往佳山基地準備受測。（記者游太郎攝）

    空軍各基地後勤人員及裝備，由C-130運輸機運抵花蓮後，再運往佳山基地準備受測。（記者游太郎攝）

    空軍第三聯隊IDF戰機飛抵佳山基地，準備參與「天龍操演」。（記者游太郎攝）

    空軍第三聯隊IDF戰機飛抵佳山基地，準備參與「天龍操演」。（記者游太郎攝）

    IDF戰機飛抵佳山基地後，準備駛入被列入高度機密的洞庫內。（記者游太郎攝）

    IDF戰機飛抵佳山基地後，準備駛入被列入高度機密的洞庫內。（記者游太郎攝）

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