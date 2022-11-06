台聯唯一候選人吳銘賜辦茶餅會 陳其邁到場力挺

台聯黨唯一高雄市議員吳銘賜（左）今下午舉行茶餅會，市長陳其邁到場力挺。（記者方志賢攝）

2022/11/06 18:01

〔記者方志賢／高雄報導〕台聯黨唯一高雄市議員候選人吳銘賜今下午舉行茶餅會，市長陳其邁到場力挺，他表示與吳銘賜結識超過30年，他第一次參選立委，吳銘賜就幫他助選，懇請支持者讓吳銘賜當選，另也要支持「骨力」、認真打拚、在地的市長候選人，所以吳銘賜一票、陳其邁一票!

高市前鎮、小港市議員候選人吳銘賜今下午在前鎮區德昌路興仁公園舉行茶餅會，現場大批支持者湧入搖旗吶喊，「凍蒜」聲不斷。

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陳其邁表示，吳銘賜是弱勢代言人，「艱苦人」若有委屈、需要幫忙都找吳銘賜，吳銘賜也是議會大砲議員，努力監督市政。吳銘賜曾經落選，所以當選議員後，非常認真打拚，也很珍惜選民給他服務的機會，這次千萬不要以為吳銘賜穩當選，而把票分給別人。

陳其邁說，他也曾落選，所以「2年拚4年」，為爭取台積電到高雄設廠，總統蔡英文曾告訴他，台積電設廠，高雄不僅與桃園、台中競爭，還要跟當時美國總統川普、印度總理競爭，因為世界各國都希望台積電去設廠，結果台積電真的來高雄設廠。

陳其邁說，台積電已動土開工了，2年後就要生產了。而且不僅台積電來高雄設廠，還爭取80幾間國內外知名大廠也來高雄設廠。中央政府並編列110多億要投資亞洲新灣區，另外亞灣2.0就是台灣電子5哥，5家最大電子公司的營運總部、研發中心也都要到高雄亞洲新灣區投資。

台聯黨唯一高雄市議員吳銘賜（中）今下午舉行茶餅會，市長陳其邁到場力挺。（記者方志賢攝）

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