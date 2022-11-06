蔣萬安批「綠共一家親」 蘇揆反嗆「蔣孝嚴當中國買辦」

行政院長蘇貞昌（中）今天（6日）反嗆，蔣萬安的父親蔣孝嚴，「他上次當行政院長時，蔣孝嚴質詢時主張三通，還去當中國買辦，還收台商的錢，說可以喬出境的限制，跟台商打官司還敗訴，到底是誰在舔共」？（記者俞肇福攝）

2022/11/06 13:17

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天（5日）於電視辯論會中，批評民進黨台北市長候選人陳時中「綠共一家親」，行政院長蘇貞昌今天（6日）對此反嗆，蔣萬安的父親蔣孝嚴，「自己上次當行政院長時，蔣孝嚴質詢卻主張三通，還去當中國買辦，還收台商的錢，說可以喬出境的限制，跟台商打官司還敗訴，到底是誰在舔共」？

蘇貞昌說，蔣萬安自認的祖父蔣經國總統在的時候給我們講，一定不能跟萬惡共匪來往，是要三不，蘇貞昌說，蔣經國都當面跟我握手的時候還這樣講；蘇揆表示，等到蔣萬安的爸爸蔣孝嚴，在他上次當行政院長，蔣孝嚴質詢時卻在主張三通，還去當中國買辦，還收台商的錢，說可以喬出境的限制，跟台商打官司還敗訴，到底誰在舔共。

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蘇揆強調，台灣人一代又一代護住了這塊土地、堅守自己的家園、建設國家，是誰在兩岸之間跑來跑去，謀取暴利，一看就清楚，不必再扭曲，更不要去嘲笑這些很努力、很認真地護住台灣這一塊土地的每一個人。

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