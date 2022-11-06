朱立倫大讚蔣萬安辯論 讓他想起甘迺迪對尼克森

國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨主席朱立倫、國民黨台北市長候選人蔣萬安出席，懇託黨員支持國民黨贏得勝選。（記者羅沛德攝）

2022/11/06 12:04

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會昨舉行，國民黨主席朱立倫今誇讚，國民黨台北市長候選人蔣萬安讓人「眼睛為之一亮」，讓他想到當年美國總統大選甘迺迪對尼克森的辯論會，最精采的是批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「中國鵬」，「殺的真好」，相信蔣一定會勝選。

朱立倫今出席國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動，對於如何評價蔣萬安在台北市長選舉電視辯論會的表現？朱誇讚，大家都「眼睛為之一亮」，讓他感覺很像當年美國總統大選甘迺迪對尼克森的那場辯論，蔣萬安的表現讓大家看到希望，這樣充滿希望的未來台北市長，相信蔣一定會勝選，帶給台北市不一樣的未來。

請繼續往下閱讀...

針對民進黨台北市長候選人陳時中對於蔣萬安屢次提及疫苗採購問題表達「都問過了」，朱立倫說，很多人看到都很搖頭，這種老油條、很滑頭想要閃躲的講法，對於民眾防疫過程有多少疑慮、多少問號，就虛心的答覆，用閃躲的方式，用這樣的語言想要逃避，只會看到狡猾、閃躲、逃避現實，台北市民不會選這樣的人當市長。

朱立倫也提到，「抗中保台」是想要遮掩防疫失能、施政貪腐無能，台北市民絕對不可能接受。蔣萬安昨更精采的，就是提到全台灣現在最流行的「中國鵬賺人民幣」，「中國鵬」就是鄭運鵬，曾到中國大陸去開公司賺人民幣，國籍還寫中國，現在回來又喊「抗中保台」。

朱立倫嘲諷，綠營側翼趕快打鄭運鵬，快用過去對付藝人的方式修理鄭運鵬。高端二期也交給所謂的中資公司處理，蔣萬安殺得真好、講得真好，今天台灣的社會就是「綠能你不能」，綠營可以做的，別人都不能做，別人做就是賣台，這樣的標準誰能接受？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法