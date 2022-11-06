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    首頁　>　政治

    尋求無黨籍議員合作？ 盧秀燕為陳清龍站台︰合作很久了

    台中市長盧秀燕為無黨籍市議員陳清龍披掛綵帶。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕為無黨籍市議員陳清龍披掛綵帶。（記者歐素美攝）

    2022/11/06 12:47

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天出席無黨籍市議員陳清龍競選總部成立大會，大讚陳清龍是正派、優秀、認真的議員，說到做到、服務認真、正派清廉，在豐原爭取水岸花都-葫蘆墩圳及軟埤溪整治改善，還有東豐快速道路與國道四號立交共構、豐原轉運站等重大建設，希望他當選，繼續為豐原發聲，繼續為豐原建設。

    無黨籍市議員陳清龍今天成立競選總部，盧秀燕出席站台，並為其服務處「水岸花都」揭牌！媒體詢問「今天幫忙陳情龍議員站台，是否尋求無黨籍的合作？」

    盧秀燕表示，其實我們合作很久了，台中市有65席議員席次，國民黨提名34席，還有31席的空間，這31席當中我們希望正派、優秀、認真的議員可以當選，陳清龍議員是其中之一，所以我們會為他助選，而且會祝福他。

    盧秀燕說，另一方面，他也是我淡江的學弟，所以我們不只有公交也有私誼，其實在過去4年當中，我在台中市及台中市議會看到，陳清龍議員形象正派，問政非常的認真，最重要他在豐原地方的建設爭取不遺餘力，所以我們有很多共同的合作，讓豐原有不一樣的面貌，所以我希望他當選，繼續為豐原發聲，繼續為豐原建設。

    盧秀燕希望豐原后里的鄉親一定要保留一席給陳清龍。她說，陳清龍跟盧秀燕一樣，心口如一，說到做到，服務非常認真，非常正派，這是我從政最重要的價值，身為一個政治人物，清廉正派是基本條件，陳清龍一路走來，非常的正派、非常的清廉，豐原人可以以他為榮、以他為傲，他也很會做事，水岸花都就等於陳清龍，陳清龍就等於水岸花都，這是豐原人最有感的建設，就是他爭取做的，目前葫蘆墩圳二期開蓋已在規劃進行，葫蘆墩公園第二到第四區的軟埤溪整治，目前也在施作當中，預計後年完工，還有東豐快速道路與國道四號立交共構、豐原轉運站等重大建設。

    盧秀燕呼籲豐后鄉親保留一席給正派清廉的陳清龍議員。（記者歐素美攝）

    盧秀燕呼籲豐后鄉親保留一席給正派清廉的陳清龍議員。（記者歐素美攝）

    淡江校友會也到場支持陳清龍及盧秀燕。（記者歐素美攝）

    淡江校友會也到場支持陳清龍及盧秀燕。（記者歐素美攝）

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