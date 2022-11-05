盛讚曾聖光慷慨就義的勇氣 矢板明夫：請永遠記住這位勇士

曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時不幸陣亡。（圖取自臉書）

2022/11/05 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，戰事持續，昨天（4日）傳出25歲台灣志願兵曾聖光在烏東戰區不幸陣亡，許多人感到不勝唏噓。對此，日本資深媒體人在臉書盛讚曾聖光的勇氣，希望大家能永遠記住這位勇士。

矢板明夫在臉書文，首先向曾聖光致上最誠摯的哀悼和敬意，他說，曾聖光是台灣的英雄，也是全世界所有熱愛自由的人，共同敬仰的英雄，「他為了捍衛民主與自由，不遠千里奔赴到歐洲戰場，獻出了自己的一切。請大家永遠記住這一位勇士的名字」。

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矢板明夫指出，全世界很多媒體都報導曾聖光戰死的消息，在日本的雅虎網站上也有很多日本網友留言感謝曾聖光「為民主和自由的付出」，曾聖光讓全世界知道，曾有一個台灣人，為了正義遠赴前線，無懼地獻出自己的生命；他也讓對岸知道，為了捍衛自由和自己的生活方式，有很多台灣人是願意付出代價的，這一點非常重要。

矢板明夫認為，如果有天中國解放軍真的跨過台海，全世界一定也會有很多像曾聖光一樣的勇士，從世界各地趕來馳援。

不過，網路上也出現一些酸言酸語，或批評曾聖光無知戰爭的凶險，或說他是沒有戰鬥力的草莓兵，又或是穿鑿附會說他在台灣有負債，為了躲債才去烏克蘭，對此，矢板明夫正色批評：「說這些話的人，或者是別有用心，或者是心靈扭曲。因為他們一輩子就只想向強權低頭，不敢抬起頭來。因為他們沒有，也不敢，直視曾聖光的勇氣。」

曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時不幸陣亡。（圖取自臉書）

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