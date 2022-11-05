為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    打選戰也打電競！林為洲不無聊市集 MASTER CUP榮耀盃開打

    國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲今天在「不無聊市集」邀新竹街口攻城獅迷們一起欣賞賽事直播觀戰，替攻城獅加油。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲今天在「不無聊市集」邀新竹街口攻城獅迷們一起欣賞賽事直播觀戰，替攻城獅加油。（記者黃美珠攝）

    2022/11/05 20:25

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲的「政見概念館」每週末化身「不無聊市集」，今天下午舉辦電競嘉年華，啟航「MASTER CUP榮耀盃」巡迴賽新竹站，百萬網紅Joeman、孫生、薔薔到場熱鬧開打，全台首輛改裝電競車「酷玩行者」更作為賽事舞台，吸引不少同好前來挑戰。

    到了傍晚，「不無聊市集」又轉身變成「類」運動酒吧，不過現場不賣酒，只有一些輕食、點心，大家聚在一起觀看第3季P.LEAGUE+新竹街口攻城獅的首場客場籃球賽事直播，並找來攻城獅當家知名DJ志彥跟球迷們一起替攻城獅加油。

    林為洲說，他和Cooler Master（酷碼科技）共同舉辦電競比賽，比賽的遊戲是最新版的NBA 2K23，現場用全台首輛沉浸式遊戲體驗車「酷玩行者」，搭配台灣首場最大規模的「MASTER CUP NBA 2K23線下巡迴挑戰賽」！明天下午1點還有1場。

    主辦方也邀請Passion Sisters及Luxy Girls等到場演出，與民眾對戰NBA 2K23遊戲。現場還有其他多種遊戲機，讓大人小孩都不無聊。

    國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（右）的「不無聊市集」今起連續2天下午舉辦「MASTER CUP榮耀盃」電競比賽，無黨籍縣議員候選人林祺軒（左）協助取得新竹街口攻城獅隊賽事的直播權，今天傍晚一起在跟球迷同樂。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（右）的「不無聊市集」今起連續2天下午舉辦「MASTER CUP榮耀盃」電競比賽，無黨籍縣議員候選人林祺軒（左）協助取得新竹街口攻城獅隊賽事的直播權，今天傍晚一起在跟球迷同樂。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林為洲竹北城中後援成立 侯友宜助講力挺
    2022/11/03 20:50

    林為洲竹北城中後援成立 侯友宜助講力挺
    林為洲轟領兼職費卻稱無給職 卓政宏︰車馬費等都統稱「兼職費」
    2022/11/01 15:30

    林為洲轟領兼職費卻稱無給職 卓政宏︰車馬費等都統稱「兼職費」

    倒數完銷！「榮馥大院」快買不到了
    「我單身，我住竹北超無聊」！林為洲看板掀話題
    2022/10/31 12:00

    「我單身，我住竹北超無聊」！林為洲看板掀話題
    豆子埔溪沿岸增設人行步道 林為洲爭取
    2022/10/28 13:33

    豆子埔溪沿岸增設人行步道 林為洲爭取

    四大升級超有感 KICKS全新改款超驚豔
    關切新竹縣兒童醫療量能 林為洲：家長盼充實育兒服務
    2022/10/27 16:56

    關切新竹縣兒童醫療量能 林為洲：家長盼充實育兒服務
    頭腦壯壯午餐棒棒 林為洲：加碼補助國中小課後社團和營養午餐
    2022/10/26 11:36

    頭腦壯壯午餐棒棒 林為洲：加碼補助國中小課後社團和營養午餐
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播