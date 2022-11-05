打選戰也打電競！林為洲不無聊市集 MASTER CUP榮耀盃開打

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲今天在「不無聊市集」邀新竹街口攻城獅迷們一起欣賞賽事直播觀戰，替攻城獅加油。（記者黃美珠攝）

2022/11/05 20:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲的「政見概念館」每週末化身「不無聊市集」，今天下午舉辦電競嘉年華，啟航「MASTER CUP榮耀盃」巡迴賽新竹站，百萬網紅Joeman、孫生、薔薔到場熱鬧開打，全台首輛改裝電競車「酷玩行者」更作為賽事舞台，吸引不少同好前來挑戰。

到了傍晚，「不無聊市集」又轉身變成「類」運動酒吧，不過現場不賣酒，只有一些輕食、點心，大家聚在一起觀看第3季P.LEAGUE+新竹街口攻城獅的首場客場籃球賽事直播，並找來攻城獅當家知名DJ志彥跟球迷們一起替攻城獅加油。

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林為洲說，他和Cooler Master（酷碼科技）共同舉辦電競比賽，比賽的遊戲是最新版的NBA 2K23，現場用全台首輛沉浸式遊戲體驗車「酷玩行者」，搭配台灣首場最大規模的「MASTER CUP NBA 2K23線下巡迴挑戰賽」！明天下午1點還有1場。

主辦方也邀請Passion Sisters及Luxy Girls等到場演出，與民眾對戰NBA 2K23遊戲。現場還有其他多種遊戲機，讓大人小孩都不無聊。

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（右）的「不無聊市集」今起連續2天下午舉辦「MASTER CUP榮耀盃」電競比賽，無黨籍縣議員候選人林祺軒（左）協助取得新竹街口攻城獅隊賽事的直播權，今天傍晚一起在跟球迷同樂。（記者黃美珠攝）

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