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    北市電視辯論》黃珊珊批陳時中態度傲慢 顯然無法好好當父母官

    台北市長候選人黃珊珊（見圖）辯論後會後舉行記者會說，陳時中辯論態度非常傲慢，顯然無法好好當父母官。。（記者方賓照攝）

    台北市長候選人黃珊珊（見圖）辯論後會後舉行記者會說，陳時中辯論態度非常傲慢，顯然無法好好當父母官。。（記者方賓照攝）

    2022/11/05 19:33

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會落幕，無黨籍候選人黃珊珊說，台北市缺電是現在進行式，民進黨候選人陳時中卻認為這是假設性問題「很可笑」，尤其主管台電的經濟部長王美花曾為陳時中站台，他卻不知台北市缺電嚴重，只顧讀稿談疫苗問題，態度傲慢指稱問3次就太多，顯然無法好好當父母官。

    黃珊珊認為，台北缺電問題不僅嚴重，而且現在進行式，每天都要立刻面對，包括有22個案子用電配比太低、大巨蛋用電增加也被台電兩手一攤稱無法核供，將來台北市經濟發展都涉及用電，陳時中卻在辯論會上指稱這是假設性問題，實在「很可笑」。

    黃珊珊指出，主掌台電的經濟部長王美花曾為陳時中站台助選，但陳時中仍不知台北市有嚴重缺電問題，若不知問題當然就無法面對問題，更是無法解決問題。

    對於陳時中結論時強調絕無擋疫苗，黃珊珊則諷刺，根本未問陳時中防疫的事，他自顧自地讀稿讀太順了，而忘記拿下來。全台灣2300萬人都想知道為何疫苗資料要封存30年，卻直到選舉前才突然讓步。她批評，陳時中辯論態度非常傲慢，顯然無法好好當父母官。

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