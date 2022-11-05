侯友宜、韓國瑜接力輔選 三蘆「韓家軍」競總成立氣氛熱

新北市長侯友宜出席新北市議員候選人林鼎超競總成立大會。（記者周湘芸攝）

2022/11/05 18:50

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選倒數，被視為「韓家軍」的新北市議員候選人林鼎超今舉行競選總部成立大會，不僅有新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜到場力挺，前台北市長郝龍斌、前台北縣長周錫瑋及國民黨副主席連勝文也接連出席，氣氛熱絡。

林鼎超在前高雄市長韓國瑜任內擔任高雄市青年局長，被視為「韓家軍」，他今於三重區三和國中舉辦競選總部成立大會，包括侯友宜、韓國瑜、郝龍斌及連勝文等黨內人士都出席力挺。

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侯友宜表示，這次選舉因應疫情戴口罩加上時間短，對新人來說不簡單，林鼎超有想法、反應快願意為三蘆打拚，這次運氣很好抽到11號，象徵他會用兩隻腳走遍地方展現行動力。侯也說，這幾年三蘆地區發展快速，有第二行政中心、世界級圖書館、環狀線、蘆南蘆北等，光靠他一人無法做到，更要有年輕一輩延續下去。

韓國瑜指出，當初應徵青年局長時有很多人來，林鼎超的臉充滿喜氣，總是笑咪咪，讓他想起長榮航空剛成立時，第一批都選滿臉福相、笑咪咪的空姐，因此對林印象深刻。林鼎超擔任青年局長時，專門幫助剛起步、最脆弱時期的年輕人，而這次身為新人參選也正是他最脆弱的時候，希望大家站出來力挺，讓他代表三蘆鄉親監督市政。

前高雄市長韓國瑜致贈象徵「包中」的包子、粽子給新北市議員候選人林鼎超。（記者周湘芸攝）

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