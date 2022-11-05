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    陳其邁贈議事槌 高屏雙首長挺康裕成搶回議長寶座

    康裕成已擔任6屆高雄縣、市議員，喊話這次不僅她要再次連任，還要民進黨所有議員席次全壘打。（記者許麗娟攝）

    康裕成已擔任6屆高雄縣、市議員，喊話這次不僅她要再次連任，還要民進黨所有議員席次全壘打。（記者許麗娟攝）

    2022/11/05 18:34

    〔記者許麗娟／高雄報導〕九合一選舉民進黨力拚高雄市議會席次過半，市議員康裕成可望連任後再次搶回議長寶座，今（5日）康裕成競選總部成立，高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安兩位首長到場力挺，陳其邁為康裕成披彩帶、贈議事槌，潘孟安送上「包粽」，呼籲民進黨議會席次一定要過半。

    康裕成已當選6屆高雄縣、市議員，並曾在2014年首度擊敗國民黨成為高雄市首位女議長，不過4年前吹起韓流，民進黨高雄市議員席次未能延續過半，失去議長寶座，這次市議員選舉，全黨力拚再次議會過半，讓康裕成再回歸擔任議長。

    康裕成競總成立，不僅高雄市8位立委，包括邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆，以及不分區立委管碧玲全員到齊，高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安也到場輔選，現場更爆棚擠進上千名支持者，氣勢相當旺。

    康裕成說，她30年前從台北來到高雄，當時高雄的建設與台北完全不能比，但靠著高雄人不服輸的個性，現在的高雄已從工業城市脫抬換骨成科技城市，為了當未來4年陳其邁的最強後盾，盼選民守護她再次連任，讓民進黨議會拚過半、議員全壘打。

    陳其邁站台時表示，從康裕成1998年第1次參選高雄縣議員時，至今已為她助選24年，並幽默地說，康裕成看起仍然青春美麗，24年來歲月都沒有留下痕跡，因為為人民打拚都忘了老，也稱讚康裕成力爭寶業里滯洪池和遊戲公園的規畫、三民東西區的運動中心等建設，並呼籲一定不能說康裕成「穩中的」，而是要堅定地為她拉票，讓她高票中選。

    潘孟安則是首次幫康裕成輔選，他說，高屏一家親，4年前高雄遇上亂流，很多議員落選，喪失了議會好不容易過半的席次，雖然高雄浪費了2年，但這2年又重新補了回來，這2年的進步連屏東人都羨慕，這次一定要讓陳其邁當選，讓康裕成重回議長寶座，讓高雄帶領屏東一同起飛。

    高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安高舉康裕成（中）和高雄議員候選人的手，高喊全員凍蒜！（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安高舉康裕成（中）和高雄議員候選人的手，高喊全員凍蒜！（記者許麗娟攝）

    康裕成競總成立，現場湧進上千名支持者，甚至一位難求，椅子都不夠坐。（記者許麗娟攝）

    康裕成競總成立，現場湧進上千名支持者，甚至一位難求，椅子都不夠坐。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁贈議事槌給康裕成，力拚民進黨議會席次過半，再次奪回議長寶座。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁贈議事槌給康裕成，力拚民進黨議會席次過半，再次奪回議長寶座。（記者許麗娟攝）

    屏東縣長潘孟安送上「包粽」給康裕成，希望她順利連任，並重回議長寶座。（記者許麗娟攝）

    屏東縣長潘孟安送上「包粽」給康裕成，希望她順利連任，並重回議長寶座。（記者許麗娟攝）

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