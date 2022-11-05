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    北市電視辯論》黃珊珊不打辯論分數 批藍綠惡鬥上演實境秀

    台北市長選舉電視辯論會落幕，無黨籍候選人黃珊珊（左二）會後表示，遺憾國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中對許多問題實問虛答，但也謝謝兩位對手肯定現有政績。（記者方賓照攝）

    台北市長選舉電視辯論會落幕，無黨籍候選人黃珊珊（左二）會後表示，遺憾國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中對許多問題實問虛答，但也謝謝兩位對手肯定現有政績。（記者方賓照攝）

    2022/11/05 17:16

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會落幕，無黨籍候選人黃珊珊會後表示，遺憾國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中對許多問題實問虛答，但也謝謝兩位對手肯定現有政績，卻未見有提出新的見解，只是實境秀上演現實藍綠惡鬥，相信市民們看完辯論後可見台北8年來的進步，並願交由黃珊珊接棒延續。

    黃珊珊認為，辯論會整體過程流暢，且藉由此過程讓更多人了解目前台北市政績，而對於自身辯論表現不打分數，交由市民給成績，相信市民們將藉此機會檢視候選人個人特質、信念、正直誠信等，而從此辯論會後才真正開始選戰。

    黃珊珊批兩位對手對許多問題都實問虛答，例如自己提出台北市電力配置問題，此攸關台北未來經濟發展，許多企業申請用電甚至還須簽「生死狀」，但兩位對手都還搞不清楚狀況，未具體回答。

    黃珊珊指出，經過此次辯論會看到兩位對手均肯定現有台北市政績，包括社會住宅等重大建設、居住正義等，均是台北市長柯文哲上任後開始啟動，而對手也均認同將在此基礎上繼續加碼、稱讚現有許多市政，既然如此，那就毋需他人接續，直接讓黃珊珊接任「不是更好」。

    黃珊珊強調，此次辯論會上看到藍綠惡鬥實境秀，相信市民已看見台北8年來的進步，並認同台北仍為全國一流、全球最重要的首都城市。

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（記者方賓照攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（記者方賓照攝）

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